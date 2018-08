Oschatz

„Das hat sich nicht geändert“, sagt Katrin Schneeweiß von der Verkehrswacht Oschatz und blickt fassungslos auf die Bahnhofstraße. Dort ballt sich jeden Morgen zwischen 7 und 7.30 Uhr der Verkehr. So war es schon vor 20 Jahren, als ihr Sohn noch die Grundschule besuchte.

Halteverbot wird missachtet

Grund ist, dass zahlreiche Eltern ihre Kinder vor der „Grundschule zum Bücherwurm“ und der Härtwig-Oberschule aus dem Auto steigen lassen und dabei fast bis ans Schultor fahren. „Da wird das Halteverbot auf der Schulseite missachtet, zum Teil in zweiter Reihe gehalten und bei offener Fahrzeugtür dem Sprössling der Ranzen aufgesetzt. Der nachfolgende Verkehr fährt dann Slalom. Wenn noch Busse oder Lkw kommen und die Fußgängerampel auf Rot schaltet, weil andere Eltern und Kinder die Straße überqueren, verschärft sich dass Risiko um ein Vielfaches“, sagt Henry Schomaker von der Verkehrswacht Oschatz.

Hinweise auf Fehlverhalten

Auf Bitte der Schulleitung der Grundschule machen sich Polizei und Verkehrswacht regelmäßig ein Bild von der Situation – und weisen Eltern auf ihr Fehlverhalten hin. „Der Effekt ist nahezu Null“, so Schomaker. Dass noch kein Unfall geschah und niemand verletzt wurde, sei ein Wunder.

Die Verkehrswacht ist in der ersten Schulwoche verstärkt an den Einrichtungen präsent. In der Bahnhofstraße könne ein generelles Halteverbot vor den beiden Schulen helfen, die Situation zu entspannen. „Dann sehen sich vielleicht mehr Eltern gezwungen, das Auto abzustellen und mit dem Kind ein paar Schritte zu laufen“, verdeutlicht Schomaker. Helfen könnte auch, wenn die Parkflächen oberhalb des ehemaligen Roten Vorwerks am neuen „Grashüpfer“-Hort fertig gestellt sind.

Von Christian Kunze