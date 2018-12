Wellerswalde

Zum gemeinsamen Christbaumschmücken hatte der Heimatverein Wellerswalde am Sonntagnachmittag in den Amselpark eingeladen. Doch wegen des unbeständigen Wetters musste die Veranstaltung in die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Wellerswalde verlegt werden. „Wir waren mit der Besucherresonanz sehr zufrieden, zwischen 70 und 80 Leute waren dabei“, sagte Heimatvereinsvorsitzender Gunter Röhr am Abend.

2019 wird pausiert

Bereits im Vorfeld hatte sich der Heimatverein jedoch darauf geeinigt, im Dezember nächsten Jahres auf das Christbaumschmücken zu verzichten. „Der Aufwand ist einfach zu groß“, begründete Röhr diese Entscheidung.

Auslöser dafür sind unter anderem steigende Lizenzgebühren der Verwertungsgesellschaft Gema. Die hatte zwar in diesem Jahr auf eine Verdopplung der Gebühren verzichtet (wir berichteten), aber für nächstes Jahr angekündigt, dann auf dem vollen Gebührensatz bestehen zu wollen. Ob es nach der Pause im Jahr 2020 das Christbaumschmücken wieder geben werde, sei noch nicht entschieden, so der Heimatvereinschef.

36 kleine Päckchen für Kinder

Die Kinder der Kindertagesstätte Wellerswalder hatten für Sonntag extra ein Programm mit weihnachtlichen Liedern einstudiert. Anschließend verteilte der Weihnachtsmann 36 kleine Päckchen an die Kinder.

„Unsere Tochter geht in Wellerswalde in den Kindergarten, und die Kinder haben ein kleines Weihnachtsprogramm vorbereitet. Wir wohnen auch in Wellerswalde. Für das Dorf ist diese Veranstaltung wichtig. Wenn sie nächstes Jahr nicht stattfinden sollte, wäre das wirklich schade“, sagte Doreen Stiller (38).

Von OAZ