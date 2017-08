Christine Schlittchen in Ruhestand verabschiedet

Schöna. Offiziell beginnt der Ruhestand für Christine Schlittchen erst Ende August. Da noch ein paar Tage Urlaub übrig sind, läuft für die Sekretärin aber tatsächlich die letzte Arbeitswoche im Gemeindeamt. „Das wird auf jeden Fall ein Einschnitt“, stellt ihre Chefin, Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos), klar. Sie habe sehr selbstständig gearbeitet. Manchmal habe sie erst hinterher erfahren, dass eine Aufgabe, die Christine Schlittchen schon erledigt hatte, überhaupt anstand. „Bei meinem Einstieg hier habe ich sehr von ihren Tipps profitiert“, sagt die Dienstjüngste im Schönaer Verwaltungssitz über die Dienstälteste.

Ins Amt kam die Zeucktitzerin vor 38 Jahren. Nach der Erziehungspause, die sich die gelernte Krankenschwester genommen hatte, fing sie 1979 in der Gemeindeverwaltung Bucha an, wo sie unter anderem für Naherholung und Touristik zuständig war. Damals war Josef Dazer Chef der Zwei-Mann-Verwaltung dort. Mit der Fusion, bei der die Gemeinde Cavertitz in ihrer heutigen Größe entstand, bewarb sich Christine Schlittchen um die Stelle als Sekretärin – erfolgreich. Über ihre Arbeitsjahre im Amt sagt Christine Schlttchen: „Ich bin in diesem 38 Jahren jeden Tag gern auf Arbeit gekommen.“ Seit 1994 hat sie ihr Büro Tür an Tür mit Haupt- und Bauamtsleiterin Gabriele Kläber – „ohne jeden Streit“, wie die Sekretärin im Rückblick feststellt.

Wenn sie nun in den Ruhestand geht, bekommt die sechsfache Oma erst einmal Besuch von vier Enkeln – also keine Zeit, um die Beine hoch zu legen. „Eine neue Arbeit suche ich nicht“, betont die 63-Jährige.

Für „ihre“ Verwaltung hat Christine Schlittchen schon vorgearbeitet. Die Schulanfangsfeier für diesen Jahrgang hat sie noch organisiert und auch die wichtigsten Vorarbeiten für die Senioren-Weihnachtsfeier erledigt. Dort werde sie aber nicht an der Kaffeetafel Platz nehmen. „Da helfe ich noch selber mit“, betont Christine Schlittchen.

„Christine Schlittchen hat ihr Herz immer auf der Zunge getragen. Da ist gut so. Ich schätze diese direkte Art“, berichtet die Bürgermeisterin über die Mitarbeiterin, deren Arbeitsstunden nun gezählt sind.

Von Axel Kaminski