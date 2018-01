Christlich und kreativ: Werkschule Naundorf öffnete Türen für Interessierte

Naundorf. Levi, Markus, Marie, Michelle und die anderen Schüler der Theater AG sind gerade in der Schulaula gefordert. Theaterpädagogin Jacueline Ziegler-Jentzsch spielt Musik ein. Die unterschiedlichsten Genres sind dabei vertreten. Die Jugendlichen improvisieren dazu. Nur mit Bewegungen zu zeigen, was sie dazu empfinden – das ist die Aufgabe. Das Publikum, alles Gäste beim Tag der offenen Tür an der Evangelischen Werkschule Naundorf, ist aufmerksamer Beobachter. Besondere Leistungen prämiert es mit Beifall. Das spornt an. Aber irgendwann ist Schluss und die Theaterpädagogin erklärt noch einiges zu ihrem GTA Angebot. Das spürt manchen Gast an, sich auf Entdeckungstour durch das Schulareal mit dem eigenen Kind zu begeben.

Andere haben das bereits hinter sich und wollen mit Lehrern und Schülern ins Gespräch kommen. Geduld muss man da beim Warten haben, denn Schulleiterin Heike Bollmann und Geschäftsführer Tobias Leistner nehmen sich für alle Zeit, die sich informieren wollen oder die Veranstaltung nutzen wollen, einen Schulwechsel für ihr Kind voran zu bringen. Denn: In den letzten Jahren hat die freie Oberschule immer mehr an Anerkennung in Sachen individuelles Lernen gepaart mit viel gezielter kreativer Förderung jedes einzelnen Schülers gewonnen. Geschätzt, das wird in den Elterngesprächen immer wieder deutlich, werden zudem die kleineren Klassen als an einer staatlichen Oberschule und die Vermittlung von Werten und praktischen Kompetenzen. Und so kann Schulsekretärin Annett Wagner gleich mehrere ausgefüllte Anmeldungen und Bekundungen zum Schulbesuch in Naundorf entgegen nehmen. Gefallen hat vielen Eltern auch, wie Kinder mit kleinen Benachteiligungen in die Klassen integriert werden. „Das ist auch ein Grund für mich, meinen Sohn hier anzumelden. Der Punkt der individuellen Förderung hat mich dabei besonders angesprochen“, erklärt die Mügelnerin Doreen Renner im Speiseraum.

Einige Jungs aus der 10. Klasse haben sich spontan an den Tisch dazu gesetzt. Arno und Levi erzählen beim Suppelöffeln aus dem Schulalltag. Etwa, dass jede Klasse einmal im Monat ihr Mittagessen selbst zubereitet. Levi erzählt von den Ganztagsangeboten. Als er vom Schauspielen berichtet, leuchten seine Augen genauso, als er von seiner Leidenschaft dem Fußballspielen erzählt. Anderswo sei er in der Schule nicht so zurechtgekommen. Hier sei es anders, individueller. Sein Ziel sind gute Noten, denn nach dem Besuch der Evangelischen Werkschule will er noch das Abi machen.

Beim Rundgang durch die Schulgebäude wird sichtbar, dass an dieser Oberschule vieles anders ist. Aber das Anderssein geht auch nicht ohne Unterstützung von Eltern, regionalen Partnern, kirchlichen Kreisen wie auch der Gemeinde Naundorf. „Eines unserer nächsten großen Vorhaben muss sein, die über 25 Jahre alte Heizungsanlage sowie Fenster und Türen zu erneuern. Derzeit sind wir dabei, neues Werkzeug für den Bereich Technik und Computer anzuschaffen“, berichtet Tobias Leistner, der als Geschäftsführer die Fäden für die Schule in der Hand hält.

