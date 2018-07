Salbitz

Die Organisation übernahmen wie zuvor die 26 Mitglieder des Heimatvereins, die auch diesmal auf die bewährte Erfolgsformel aus Sport, Unterhaltungsprogramm und hausgemachten Speisen setzten. „Wir haben in den vergangenen Jahren ein Programm auf die Beine gestellt, das einfach funktioniert. Da braucht es keine großen Änderungen“, so der Heimatvereinsvorsitzende Jürgen Dräger.

Sportlicher Auftakt

Sportlich startete das Fest am Freitag mit einem Beachsoccer-Turnier, gefolgt von einem Volleyball- und einem Fußballturnier an den Wochenendtagen. Und auch wenn am Samstag dunkle Wolken von Süden heranzogen, so ließen sich die Kinder der Kita „Pusteblume“ nicht die sommerliche Stimmung nehmen: Beim diesjährigen Bühnenauftritt des Nachwuchses wurde die sonnige Jahreszeit wieder mit zahlreichen Liedern und bunten Kostümen zelebriert. „Salbitz ist von großen Gewittern bisher immer verschont geblieben“, so Jürgen Dräger zuvor. Er sollte Recht behalten.

Pony-Reiten und Clownerie

Zwischendurch konnten sich die jüngeren Besucher des Dorffestes mit zwei Spiel-Hüpfburgen, auf einer Kistenrutsch oder beim Pony-Reiten vergnügen. Für das freudigste Kinderlachen sorgte am Samstag jedoch Clown Fridolin, bürgerlich Michael Schreinert, mit seiner Kombination aus klassischen Zaubertricks und frechem Humor. Da schauten selbst die Erwachsenen fasziniert zu.

20 selbstgebackene Kuchen

Kulinarisch erzielten wie gewohnt die 20 selbstgebackenen Kuchen für reißenden Absatz: Weit mehr als die Hälfte war bereits am Samstagnachmittag vergriffen. Als um 17 Uhr der Grill angeworfen wurde, lockten neben den Klassikern Steak und Rostbratwurst auch selbstgemachte Burger. Eine angemessene Stärkung für die abendliche Tanzrunde, die von den zwei örtlichen Djs sowie Livemusik akustisch befeuert wurden. Da störten auch die leichten Regenfälle nicht, die am Abend niedergingen.

Von Christian neffe