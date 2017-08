Collm-Klinik Oschatz: Notaufnahme komplett umgebaut

Oschatz. „Unserer Notaufnahme ist seit einigen Wochen komplett umgebaut“, informiert die Geschäftsführerin der Collm-Klink Oschatz, Sabine Trudel. Ende des vergangenen Jahres wurden die ersten Arbeiten für die Umbauten und Renovierungen der Notaufnahme begonnen. Damit stehen den Rettungskräften des DRK und der Klinik auch großzügigere Räumlichkeiten für ihre Arbeiten zur Verfügung. Unter anderem wurde der Schockraum vergrößert. Zur Normalität gehört, dass die interdisziplinäre Notfallambulanz der Klinik rund um die Uhr geöffnet hat. „Wir haben den Umbau aus der eigenen Tasche gestemmt“, informiert Sabine Trudel.

Auch in der Nachbarschaft wird investiert. Die Helios-Klinik in Leisnig hat in dieser Woche den Grundstein für den Bau einer komplett neuen Notaufnahme gelegt. Über drei Millionen Euro fließen in die Notaufnahme jenseits der Kreisgrenze. Für die Investition werden auch Krankenhausfördermittel des Freistaates Sachsen verwendet. Eine Konkurrenz sieht die Geschäftsführerin der Collm-Klinik in der millionenschweren Investition in Leisnig nicht. In erster Linie werden die Notaufnahmen durch die jeweiligen Rettungsdienste frequentiert. In der Collm-Region ist das Deutsche Rote Kreuz für den Rettungsdienst zuständig. Dabei ist genau vorgeschrieben, welche Krankenhäuser die Rettungsdienste anfahren.

In Oschatz sieht die räumliche Situation so aus, dass sich die DRK-Rettungsstelle mit den Fahrern und Sanitätern neben der Collm-Klinik befindet. Neben der ständigen Bereitschaft für den Rettungsdienst haben auch Privatpersonen mit akuten medizinischen Problemen die Möglichkeit, hier schnelle Hilfe zu finden. Diese Variante der schnellen ärztlichen Versorgung wurde in der Vergangenheit von den Bewohnern der Collm-Region stark genutzt.

Die Notaufnahme der Oschatzer Klinik ist rund um die Uhr besetzt und unter 03435/941319 telefonisch erreichbar.

Von Hagen Rösner