Collm. Ohne die Collmer Freiwillige Feuerwehr ist im Ort manches undenkbar. Die Palette reicht dabei vom Maibaumstellen bis zum Drachenfest. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens ihrer Wehr hatten die Feuerwehrleute am Wochenende zu einem Fest eingeladen.

In und um das im Jahr 1975 erbaute Depot sorgten die 28 Mitglieder, unter ihnen vier Frauen und 14 aktive Feuerwehrleute, für ein abwechslungsreiches Programm. Zur Schau gestellt wurde die Feuerwehrtechnik. Doch auch an die jüngsten Besucher hatten die Veranstalter gedacht. Hüpfburg und Kinderschminken sorgte bei ihnen für den Zeitvertreib.

Reich gedeckt hatten die Feuerwehrfrauen mit Unterstützung der Dorffrauen das Kuchenbüffet. Zu den Gästen an den Tischen im zur Feierhalle für einen Tag umfunktionierten Depot gehörten Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU) sowie Vertreter der Wehren aus den Ortsteilen der Gemeinde.

Müller wie auch Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel dankten den Collmer Feuerwehrleuten für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Wie vielschichtig der seit der Gründung im Februar 1947 bis heute ist, wurde in einer anschaulichen Präsentation zur Geschichte der Wehr deutlich. Die erinnerte nicht nur an verschiedene Einsätze wie bei Wald- oder Wohnungsbränden, zur Beseitigung von Schäden nach Unwettern oder anderen Havariefällen. Mit Bildern wurde ebenso an die Feuerwehrgarage, den Depotbau, den ersten eigenen Anhänger, das erste Einsatzauto oder auch die Abholung des neuen Löschfahrzeuges erinnert. Wenngleich keines der Gründungsmitglieder noch lebt, so war doch einer unter den Kameraden, der sich an die meisten Ereignisse noch gut erinnern konnte: Werner Lippert. Der 79-Jährige gehört seit 60 Jahren der Ortswehr an und ist das dienstälteste Mitglied. Für seine langjährige Einsatzbereitschaft ehrten ihn die Collmer Feuerwehrleute und dankten ihm für seine Treue.

