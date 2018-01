Mügeln. Feuerwehreinsatz: Wegen eines brennenden Containers mussten die Einsatzkräfte in Mügeln am Samstag gegen 21.30 Uhr an den Markt ausrücken. Im hinteren Bereich der Apotheke stand der Container aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen. Etwa ein Dutzend Kameraden waren im Einsatz – es war im Jahr 2017 ihr letzter. Bereits in den vergangenen Wochen brannten in Mügeln immer wieder Container.

Von LVZ