DRK-Umzug: Oschatzer Kleiderkammer bleibt bis 25. August geschlossen

Der DRK-Kreisverband Torgau-Oschatz zieht am Freitag in sein neues Domizil. Künftig koordiniert das Rote Kreuz seine Aktivitäten vom ehemaligen Feuerwehrdepot aus. Was das mit sich bringt, erläutert die DRK-Vorstandsvorsitzende Anne Lissner im OAZ-Interview.