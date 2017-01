Oschatz. Das Deutsche Rote Kreuz hatte unlängst die alte Oschatzer Feuerwache von der Stadt gekauft , um dort einen neuen zentralen Stützpunkt für die Hilfsorganisation in Oschatz zu schaffen. Inzwischen wird das Gebäude, welches ursprünglich als Reithalle für das Militär gebaut worden war, auch schon vom DRK genutzt. Allerdings gehen parallel zur Nutzung noch einige Sanierungsarbeiten weiter. So ist derzeit die Westfassade des Hauses eingerüstet und ist die Firma Korn damit beschäftig im Innenbereich ein Gerüst zu stellen, damit noch erforderliche Arbeiten am über 100jährigen Dachstuhl erledigt werden können. Die Ausbaukosten für das Gebäude zur Oschatzer DRK-Zentrale veranschlagt die Organisation mit etwa 830 000 Euro. Für die Finanzierung werden unter anderem Fördermittel und zweckgebundene Mittel der Deutschen Fernsehlotterie verwendet. Die Kreisorganisation des DRK will aber auch eigenes Geld in den Bau investieren.

Von Hagen Rösner