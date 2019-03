Dachstuhl brennt in Mügelner Friedhofstraße aus

Oschatz Feuerwehreinsatz - Dachstuhl brennt in Mügelner Friedhofstraße aus Die Feuerwehren von Mügeln, Niedergoseln und Oschatz mussten am Donnerstagnachmittag einen Dachstuhlbrand in einem Nebengebäude löschen. Ein Bewohner (55) erlitt Brandverletzungen und musste ins Krankenhaus nach Leipzig geflogen werden.

Mügeln am Donnerstagnachmittag: Der Dachstuhl, der in einem Nebengebäude in der Friedensstraße brannte, war nach den Löscharbeiten fast abgedeckt. Quelle: Sven Bartsch