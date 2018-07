Dahlen

Ein fünf Jahre alter Junge hat am Mittwochabend in Dahlen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war eine VW-Fahrerin gegen 19 Uhr in der Straße Am Kirschberg in nördliche Richtung unterwegs, als plötzlich ein kleines Fahrrad von rechts auf die Straße geschossen kam.

Darauf saß ein fünf Jahre alter Junge, der den Verkehr nicht beachtet habe. Die 61 Jahre alte Autofahrerin habe sofort scharf gebremst, konnte allerdings einen Aufprall nicht verhindern. Der Junge wurde von dem Auto erfasst und fiel hin.

Als die 61-Jährige aus dem Pkw gesprungen war, stand der Junge aber schon wieder auf den Beinen und weinte. Mit scheinbar nur leichten Verletzungen wurden er und seine Mutter in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Von LVZ