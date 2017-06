Dahlen. Wer an der Straße An den Scheunen in Dahlen wohnt, muss derzeit besonders aufpassen, wenn er aus seiner Garage oder Grundstückseinfahrt fahren will. Neben Kunden und Lieferanten, die den Rewe-Markt gegenüber ansteuern und Baufahrzeugen, die zur Auffahrt des Parkdecks auf der Rückseite des Geschäftshauses wollen, nutzen offenbar viele Fahrer die kleine Straße auch derzeit als Umgehungsstrecke. Weil der Kreuzungsbereich Lindenstraße/Bahnhofstraße wegen Bauarbeiten die vergangenen Tage gesperrt war, sind Ortskundige über die Strecke An den Scheunen ausgewichen. „Das ist zu einer zweiten Hauptstraße geworden. Ein Wunder, dass hier noch nichts passiert ist“, machten Anwohner zur Sitzung des Dahlener Stadtrates am Donnerstag deutlich.

Es gebe keine Fahrbahnmarkierungen und keinen Fußweg, deshalb fehle vielen Verkehrsteilnehmern die Orientierung. Autofahrer seien zu schnell und Fußgänger würden mitunter quer über die Straße laufen und sich selbst in Gefahr bringen, so die Beobachtungen. Für Bedenken sorgt auch der Anlieferverkehr für den benachbarten Supermarkt: Lkw mit Anhängern sind dort unterwegs, während unter der Decke der schmalen Straße Kanäle und Versorgungsleitungen liegen.

Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) versicherte, man nehme die Bedenken ernst und sei an einer Lösung interessiert. „Für Juli ist dort eine Verkehrsschau angekündigt. Das sind Probleme, die vor Ort geklärt werden müssen“, sagte er. Man werde prüfen, wie stark der Lieferverkehr sei und ob zum Beispiel der Einbau von Bremsschwellen auf der Straße infrage komme. „Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die Geschwindigkeit zwischen Gartenstraße und Lindenstraße zu reduzieren.“ Man werde dazu auch das Gespräch mit den Anwohnern suchen, so Löwe und versicherte: „Wir kümmern uns darum.“



Von Jana Brechlin