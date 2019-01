Dahlen

Spielgeräte für Kitas, Unterstützung für Kirmes oder Weihnachtsmarkt – in der Regel dienen die Spenden, über deren Einnahme die Stadträte zu befinden haben, solchen und ähnlichen Zwecken. So gesehen fielen die Zuwendungen der Ortsvorsteher von Börln und Schmannewitz Heiko Haferkorn und Rüdiger Preuß aus dem Rahmen. Sie stellen jeweils 850 Euro für eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage zur Verfügung.

Mit Anlage Schulweg sicherer machen

„An der Vergütung dieser Tätigkeit hat sich etwas verändert“, erklärte Rüdiger Preuß der Oschatzer Allgemeinen. Auch wenn man für seine ehrenamtliche Tätigkeit gar kein Geld haben wolle, käme die Stadt nicht umhin, es auszuzahlen. Daher stelle man es gern für Projekte zur Verfügung, die die Stadt finanziell allein nicht stemmen könne.

Eine mobile Messanlage forderte bereits Jens Bak in einer der letzten Ratssitzungen des vergangenen Jahres. Der Dahlener Familienvater hatte sich in der Einwohnerfragestunde über Autofahrer beklagt, die in der Wurzener Straße der Heidestadt mit zu hohem Tempo unterwegs sind. „Als Meltewitz noch gesperrt war, hatten wir es ruhig, jetzt hat die Raserei wieder zugenommen“, beschrieb er. „Unsere Kinder müssen die Straße auf dem Weg zur Schule zweimal kreuzen, weil kein Fußweg da ist – das ist richtig gefährlich“, so Bak.

Verschiedene Möglichkeiten prüfen

Er regte an, dort die Geschwindigkeit zu reduzieren oder Messungen durchzuführen, die Autofahrern das Ergebnis gleich anzeigen. Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) sagte, die Stadt könne nur bei ruhendem Verkehr tätig werden. „Eine Tempo-30-Zone wird dort nicht kommen“, schätzte er ein. Immerhin könne die Kommune so etwas aber anregen, meinte Jens Bak. „Das haben wir schon getan“, versicherte Löwe, „das betrifft auch andere Ortsteile.“ Er nehme die Anregung jedoch ernst und werde noch einmal Möglichkeiten prüfen, so das Stadtoberhaupt damals.

Jetzt ist man dabei offenbar schon einen Schritt weiter: Wie Bürgermeister Matthias Löwe der Oschatzer Allgemeinen erläuterte, soll mit der Spendensumme, die die Stadt vielleicht noch aufstocken müsse, eine Messanlage angeschafft werden. Es gäbe da verschiedene Angebote und Ausführungen. Eine Entscheidung, ob nur ein Smiley zu sehen ein soll oder auch die Geschwindigkeit, sei noch nicht gefallen.

Einsatz an wechselnden Standorten

In jedem Fall soll die Anlage an wechselnden Standorten aufgestellt werden und an diesen Schwerpunkten verkehrserzieherische Effekte bringen. Wie Rüdiger Preuß betonte, bedeute die Spende der beiden Ortschaftsräte nicht, dass die Anlage künftig vor allem in Schmannewitz und Börln zum Einsatz kommen würde. Das dürfte im Sinne von Anwohnern und Eltern sein, die sich täglich um ihre Kinder sorgen, wenn diese entlang der Straßen unterwegs sind. „Es muss schließlich nicht immer erst etwas passieren, bevor man eingreift“, meinte auch der Dahlener Jens Bak.

Dass eine mobile Geschwindigkeitsanzeige tatsächlich Auswirkungen auf das Tempo hat, ist mehrfach bewiesen. So hat die Technische Universität Braunschweig anhand von verschiedenen Messpunkten eine empirische Untersuchung dazu durchgeführt und kommt zu dem Schluss: Die dynamischen Geschwindigkeitsanzeigen beeinflussen die Tempowahl der Kraftfahrer positiv. Das heißt, in der Regel gehen Fahrer runter vom Gas, wenn ihnen angezeigt wird, dass sie zu schnell unterwegs sind.

Messbare Effekte am Tag und nachts

Dabei trete dieser Effekt unabhängig von der Tageszeit auf: Selbst nachts, wenn in der Regel schneller gefahren wird, treten Fahrer auf die Bremse. Damit tragen die Anzeigen tagsüber zur Verkehrssicherheit und während der Nacht zur Lärmreduzierung bei, so das Fazit der TU Braunschweig. Mobile Geschwindigkeitsanzeigen gibt es in verschiedenen Ausführungen, entweder mit einer reinen Zahlenanzeige oder mit einem Dialog-Display, auf dem ein Smiley – lachende oder weinende Gesichter – oder auch Worte wie „zu schnell“ oder „Danke“ erscheinen. Oft werden zwei Geschwindigkeiten erfasst, so dass die Fahrer verfolgen können, wie ihr Tempo sinkt, wenn sie vom Gas gehen.

Von Jana Brechlin und Axel Kaminski