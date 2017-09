Dahlen gewinnt Sportfest der Grundschulen in Wermsdorf

Wermsdorf. Sie waren schnell, sie zeigten Kraft und sie waren vor allem konstant gut: An den Viertklässlern aus der Grundschule Dahlen kam gestern niemand vorbei. Beim Sportfest der Grundschulen in Wermsdorf sicherten sie sich im Dreikampf mit 800 Punkten souverän den ersten Platz. Zweiter wurde Calbitz mit 694 Punkten, Dritter Wermsdorf mit 621 Punkten.

Seit Jahren organisiert die Mittelschule diesen Wettkampf und lädt dazu die künftigen Fünftklässler aus der Umgebung ein. „Das hat Tradition und wird von unseren Sportlehrern vorbereitet und mit Unterstützung des Fördervereins Wermsdorfer Schulen durchgeführt“, sagte die Leiterin der Mittelschule Kerstin Krause. Gestern nahmen knapp 120 Kinder aus den vierten Klassen aus Wermsdorf, Calbitz, Dahlen und Mutzschen an dem Sportfest in der Sachsendorfer Straße teil.

Dabei mussten sich die Kinder in Dreisprung, 50-Meter-Lauf und Ballweitwurf beweisen. „Für die jeweils drei besten Mädchen und Jungen gibt es Punkte, die dann in die Bewertung einfließen“, erklärte Sportlehrerin Heidi Töpfer. „Bei den Dahlenern waren die Ergebnisse sehr ausgeglichen, es gab auch nicht so große Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen“, fasste sie zusammen.

Gelohnt hat sich das Sportfest aber für alle, denn jeder Teilnehmer konnte eine Medaille mit nach Hause nehmen. Für die ersten drei Plätze gab es zudem Pokale. „Die Preise hat der Deutsche Philatelie Service in Wermsdorf zur Verfügung gestellt. Erstmals gibt es keinen Wanderpokal, sondern Trophäen, die die Schulen behalten können“, so Claudia Simon-Lehmann vom Förderverein.

Von Jana Brechlin