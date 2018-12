Dahlen

Ein turbulentes Jahr liegt hinter den Akrobatinnen des SV Rot-Weiß Dahlen. In diesem Jahr absolvierten sie unter anderem einen Auftritt vor großem Publikum beim Tag der Sachsen in Torgau. Der Verein ist immer auf der Suche nach Nachwuchs und bietet an der Grundschule dementsprechend ein Ganztagsangebot in dieser Sportart an.

Zur Galerie Die Akrobaten des Sportvereins Rot-Weiß Dahlen absolvierten jetzt ihr traditionelles Weihnachtsturnen.

Sehr gut besucht war auch das traditionelle Weihnachtsturnen der Gruppe in der Turnhalle der Grundschule Dahlen am frühen Freitagabend. In diesem Jahr fand es, anders als in den vergangenen Jahren, nicht in Verbindung mit der Weihnachtsgala der Grundschule statt. Die Trainerinnen Gabi Biedermann und Franka Keller konnten, gemeinsam mit ihren rund 50 Turnerinnen und Turnern, jede Menge Eltern, Großeltern, weitere Familienangehörige und interessierte weitere Gäste begrüßen. Diese nahmen für die Leistungsschau sogar Stehplätze in Kauf – und davon gab es nicht wenige.

Querschnitt des Könnens

Eine Stunde lang zeigten die Akrobatinnen einen Querschnitt ihres Könnens und legten damit auch Zeugnis ab über das, was sie im ausklingenden Jahr neu hinzu gelernt haben. Der Stolz auf diese Leistungen war den Trainerinnen und auch den Sportlerinnen anzusehen. Und wenn denn mal eine Übung nicht lief wie am Schnürchen, dann zeugte das nur davon, dass noch Potenzial in den einzelnen Mitgliedern der Gruppe steckt.

Drei Ehemalige dabei

Die Darbietungen ernteten viel Applaus. Unter den Akteuren in diesem Jahr waren auch drei „Ehemalige“, wie von Gabi Biedermann zu erfahren war. Die Turner haben einst beim Rot-Weiß Dahlen trainiert und kehrten in diesem Jahr extra für die Aufführung zurück, um noch einmal mitzumachen.

Von Christian Kunze