2019 wird Dahlen mit der Marktsanierung ein echtes Großprojekt abschließen. Eine Maßnahme ähnlichen Kalibers könnte ein Kindergarten-Neubau werden, über den leidenschaftlich diskutiert wird. Was sonst in der Heidestadt ansteht, erzählt Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) im Neujahrsinterview.

Matthias Löwe, Bürgermeister Dahlen. Quelle: Jana Brechlin

Wenn Sie aus ihrem Bürofenster schauen, blicken Sie auf den sanierten Marktplatz. Zufrieden?

Noch ist nicht alles fertig, aber es sieht schon sehr gut aus. Weil das Wetter gepasst und die Firmen gut zusammen gearbeitet haben, gab es keine nennenswerten Bauunterbrechungen, so dass die Arbeiten schneller fertig waren als geplant. Die Fläche steht jetzt wieder als Parkplatz zur Verfügung und das kostenlos. Angrenzende Gehwege und Teile der Straßenbeleuchtung müssen erneuert werden. Außerdem fehlt auch noch der Sackhupper. Der Marktplatz ist eine Visitenkarte für ein Stadtzentrum, es war unstrittig an der Zeit, hier etwas zu tun. Geredet wurde darüber schon viele Jahre, ich freue mich, dass ich das in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und den Förderbehörden nun umsetzen konnte.

Wird es, abgesehen vom Markt, in diesem Jahr weitere Baumaßnahmen geben?

Anschließend sind wir bei der Buchaer Straße in Schmannewitz beteiligt. Wenn dort der Abschnitt vom Mühlgraben bis zum Abzweig Richtung Kliniken die Fahrbahn erneuert wird, nehmen wir als Stadt die Nebenanlagen in Angriff. Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ werden wir hier kräftig investieren. Für die Börlner Ortsdurchfahrt müssen wir gemeinsam mit dem Landkreis die Planung vorantreiben. Außerdem wünschen wir uns dringend, dass wir mit dem Freistaat als Verantwortlicher gemeinsam die Torgauer Straße in Schmannewitz auf die Zielgerade bringen.

Voriges Jahr hat der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zum Neubau einer Kindertagesstätte gefasst, was die Diskussion um mögliche Standorte befeuerte. Wie ist der aktuelle Stand?

Bisher dreht sich die Debatte um den bisherigen Standort in der Max-Hupfer-Straße, einen Weiterbetrieb des Schlosses Großböhla oder eine Nutzung der Jugendherberge. Diese Varianten und ein Neubau werden auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft. Ein Neubau auf dem Gelände der alten Sozialstation hätte den Vorteil, dass im alten Kita-Gebäude nebenan der Betrieb erst einmal weiter laufen kann. Außerdem sind die Wege zur Grundschule und zur Turnhalle kurz. Ein effizienter Neubau wäre aus meiner Sicht die beste Variante und würde die Stadt mittelfristig finanziell entlasten – was auch wichtig für stabile Elternbeiträge wäre. Die bisherige Kita in Dahlen besteht aus drei Gebäudeteilen, ist weder barrierefrei noch energieeffizient und nicht sinnvoll zu sanieren.

Wann könnte eine Entscheidung fallen?

Es wäre schön, wenn wir uns dieses Jahr dazu im Stadtrat verständigen und sich die Verwaltung anschließend um die Planung und Finanzierung kümmern kann.

Sie haben die Jugendherberge vorhin schon kurz angesprochen. Gibt es Pläne für das leer stehende Gebäude?

Wir bemühen uns um eine Vermarktung und sind offen für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Ohne schon zu viel verraten zu wollen, kann ich sagen, dass wir derzeit mit zwei Interessenten in Kontakt stehen. Gerade lassen wir prüfen, wie umfangreich der Aufwand für eine brandschutztechnische Ertüchtigung wäre. Dann wird sich zeigen, ob die Interessenten das umsetzen können. Wir wollen so schnell wie möglich wieder Leben im Haus, brauchen aber Partner, die hier selber tätig werden. Außerdem ist mir eine stabile, langfristige Lösung wichtig, die auch zur Stadt passt.

Dieses Jahr stehen in Dahlen Kommunalwahlen an. Haben Sie dafür eine Wunschkonstellation?

Parteien und Fraktionen spielen für mich keine große Rolle, ich setze auf Sacharbeit und habe das auch selber schon als Stadtrat so gehalten. Ich bin froh, wenn sich genügend Kandidaten zur Wahl stellen und alle Stadtteile gut vertreten sind. Dabei ist mir klar, dass es schwierig ist, Leute zu gewinnen, sich in ihrer Freizeit zu engagieren und dabei Entscheidungen zu treffen, die nicht jedem gefallen.

Apropos nicht gefallen: Zuletzt gab es Kritik von einigen Feuerwehrleuten an der Aufteilung der Ausrüstung und am fehlenden Brandschutzbedarfsplan. Haben sich die Wogen geglättet?

Wir müssen da im Gespräch bleiben und das vor allem sachlich. Der Einsatz der Fahrzeuge ist mit dem Landkreis abgestimmt. Eine Doppelnutzung des Katastrophenschutzfahrzeuges ist gewollt, das Fahrzeug wird also auch im normalen Einsatzgeschehen verwendet. Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Brandschutzbedarfsplan fertig werden muss. Dabei geht es aber nicht allein um Fahrzeuge oder Ausrüstung, sondern auch um Gerätehäuser oder die Löschwasserversorgung. Mit letzterer haben wir gerade im ländlichen Raum Probleme, weil alte Löschwasserteiche saniert oder durch Zisternen ersetzt werden müssten.

Wie wichtig sind die Wehren im Stadtgebiet?

Wir brauchen alle sechs Wehren. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Ochsensaaler noch mit einem Fahrzeug aus DDR-Zeiten unterwegs sind, müssen wir uns da dringend etwas einfallen lassen. Außerdem wollen wir einen Löschteich an den Kliniken bauen und müssen noch Kameraden mit Meldeempfängern ausstatten. Das geht nur mit Fördermitteln und alles nur Schritt für Schritt.

Die Feuerwehren sind eine, die Vereine in der Stadt sind eine weitere Größe.

Ich sehe, was da geleistet wird und als Stadt versuchen wir, wenn es in unseren Möglichkeiten liegt, diese Arbeit zu unterstützen. Es gibt den Wunsch nach Gesprächen, deshalb wird erneut ein Vereinsstammtisch ins Leben gerufen. Außerdem wird es im Herbst auch wieder einen Bürgerempfang geben. Dort könnte auch wieder die Ehrennadel des Bürgermeisters verliehen werden.

Zu guter Letzt: Was wünschen Sie sich für Ihre Stadt?

Ich wünsche mir, dass die Dahlener sehen, was hier alles geschafft wurde. Es ist in den vergangenen zehn Jahren so viel passiert, das sollte man anerkennen und darauf können wir auch stolz sein. Immer nur nach den Nachbarn zu schielen und dann zu schimpfen, dass hier nichts wird, ist unangebracht. Die Entwicklung verläuft in jeder Kommune anders. Auch in Dahlen tut sich etwas: Wir schaffen Platz für junge Bauherren mit dem Wohngebiet Am Weinberg, das derzeit in der Auslegung ist. Dazu kommt, dass wir eine super Anbindung an die Mittel- und Oberzentrum haben und eine gute Infrastruktur, was die medizinische und tägliche Versorgung betrifft. Wir entwickeln uns zu einem attraktiven Wohnstandort.

Von Jana Brechlin