Dahlen/Dresden

Eine beeindruckende Flotte war am Donnerstag vor dem Sächsischen Landtag aufgereiht. Spezialfahrzeuge im Gesamtwert von rund 6,7 Millionen Euro wurden von Innenminister Roland Wöller ( CDU) an Einheiten des Katastrophenschutzes in ganz Sachsen übergeben. Eines davon geht auch in die Region: Die Freiwillige Feuerwehr in Dahlen hat ein Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug – kurz HLF 10 – erhalten. Damit können jeweils neun Kameraden zum Einsatz ausrücken.

Seit 2011 über 30 Millionen Euro investiert

„Ehrenamt mit Blaulicht ist eine Herzensangelegenheit“, unterstrich Wöller und wies darauf hin, dass sich über 6300 Sachsen beim Katastrophenschutz engagieren. „Wir geben diesen Menschen nicht nur das Bewusstsein, dass ihre Tätigkeit eine tragende Säule der Sicherheit ist, wir statten die Helfer auch mit moderner Technik aus.“ Mit der jetzt übergebenen Fahrzeugflotte – zehn Löschfahrzeuge und 14 Versorgungsgerätewagen – habe der Freistaat seit 2011 bereits mehr als 30 Millionen Euro in die Ausstattung des Katastrophenschutzes investiert.

Dahlener Fahrzeug für 313 000 Euro

Als Vertretung für die Dahlener Wehr nahmen Kay Biedermann und Andreas Peinemann symbolisch den Schlüssel für das neue Fahrzeug entgegen. Neben Roland Wöller beglückwünschte auch Frank Kupfer ( CDU) als Abgeordneter für die Region die Kameraden dazu und wünschte stets ein glückliches Ende der Einsätze. Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) informierte zur Stadtratssitzung am Donnerstagabend die Räte über den Neuzugang im Fuhrpark der Wehr. Das HLF 10 hat einen Wert von 313 000 Euro.

Alte Technik ausgemustert

„Das hat 1000 Liter Wasser, einen ausfahrbaren Lichtmast, ein hydraulisches Rettungsgerät und weitere Ausstattung“, zählte der Dahlener Wehrleiter Kay Biedermann auf. Die jetzt überreichten Fahrzeuge seien Ersatz für vielerorts ausgemusterte Technik, die mittlerweile 25 Jahre auf dem Buckel hat. Bei den Helfern der Heidestadt seien zum Beispiel ein alter W 50 und ein über 40 Jahre alter Mercedes außer Dienst gestellt worden. „Uns steht jetzt neben dem neuen HLF ein Löschfahrzeug 20, ein altes Katastrophenschutzfahrzeug und der VW-Bus zur Verfügung“, so Biedermann zur Ausrüstung der Wehr.

Kritik um Ortswahl aus Schmannewitz

Vorab hatte es in der Stadt Diskussionen um den Einsatzort des neu übergebenen HLF 10 gegeben, denn ursprünglich war Schmannewitz Standort für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes – was bei den Helfern im Ort auf Kritik gestoßen war. „Die Verlegung nach Dahlen war eine Entscheidung des Bürgermeisters“, sagte Kay Biedermann. Abgesehen davon brauche Dahlen ein großes Löschfahrzeug, hatte er bereits zuvor klar gemacht. „Das Fahrzeug, was wir jetzt bekommen haben, wurde komplett vom Land bezahlt. Das hat die Stadt keinen Euro gekostet“, so Biedermann.

Brandschutzbedarfsplan wird noch erarbeitet

Bürgermeister Matthias Löwe seinerseits hatte erklärt, die Verlegung der Neuanschaffung nach Dahlen sei mit dem Landkreis abgestimmt. Außerdem müssten im Notfall alle Wehren zusammenarbeiten, so dass die Technik ohnehin zum Einsatz komme, egal wo das Fahrzeug abgestellt sei. Weitere Festlegungen sollen im Brandschutzbedarfsplan geregelt werden, der derzeit erarbeitet wird.

Außer der Heidestadt will der Freistaat perspektivisch jeden der zehn Landkreise mit jeweils zwei HLF 10 und drei Versorgungs-Gerätewagen ausrüsten. Zudem sollen die drei kreisfreien Städte jeweils ebenfalls einen Versorgungswagen erhalten, kündigte Sachsens Innenminister Roland Wöller an.

Von Jana Brechlin