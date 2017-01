Dahlen. Ein vergessener Kochtopf hat gestern in Dahlen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Um 8.08 Uhr wurden die Helfer wegen eines Wohnungsbrandes in der Kirchstraße alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt bestand der Verdacht, dass sich noch ein Kind in den Räumen aufhalten könnte. „Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, aber ein Hund war noch in der Wohnung“, sagte Dahlens Wehrleiter Gunther Löwe, der auch vor Ort die Einsatzleitung übernommen hatte.

Die angerückten Helfer mussten die Wohnungstür aufbrechen, machten sich auf die Suche nach der Ursache für die starke Rauchentwicklung und wurden in der Küche fündig: „Hier war etwas auf dem Herd vergessen worden, was schließlich angefangen hatte zu kokeln und zu qualmen“, beschrieb Löwe. Zum Glück hätten die Nachbarn im Haus den Rauch bemerkt und die Rettungsleitstelle angerufen. „So konnte Schlimmeres – etwa dass die Küchenmöbel in Brand geraten – verhindert werden. Anschließend musste gründlich gelüftet werden, aber die Wohnung war danach wieder begehbar“, so Löwe. Neben 13 Dahlener Kameraden in zwei Fahrzeugen waren auch der Rettungsdienst sowie Oschatzer Feuerwehrleute ausgerückt.

Der Einsatz sei glimpflich ausgegangen, sagte Löwe. Kritik gebe es aber an der Kommunikation mit der Rettungsleitstelle in Leipzig. „Seitdem Delitzsch vom Netz gegangen ist, haben wir es schwerer. Ich konnte zum Beispiel per Funk niemanden erreichen, um durchzugeben, dass wir ausgerückt oder am Einsatzort angekommen sind“, beschrieb der Wehrleiter die Schwierigkeit. Das werde zum Problem, wenn vor Ort festgestellt wird, dass weitere Unterstützung nötig ist und der Funkspruch ins leere geht, machte er deutlich.

Von Jana Brechlin