Dahlener Feuerwehr verhindert Katastrophe an der BfT-Tankstelle

Dahlen. Das hätte schief gehen können. Nur durch die rechtzeitige Alarmierung der Feuerwehr konnte am Sonnabendmittag eine Katastrophe an der Dahlener BfT-Tankstelle verhindert werden. Gegen 12.23 Uhr wurden die Dahlener Feuerwehrkameraden von der Rettungsleitstelle in Leipzig alarmiert, dass in der Tankstelle ein Brand ausgebrochen war. „Im Wirtschaftsraum der Tankstelle stand der Kärcher in Flammen, mit dem das Wasser für die Waschanlage der Tankstelle erwärmt wird“, sagte Wehrleiter Kay Biedermann. Als die Dahlener Löschkräfte mit 15 Mann und drei Fahrzeugen angerückt waren, waren sowohl der Sozialtrakt als auch der Wirtschaftsraum mit dem brennenden Gerät mit Rauch gefüllt. „Wir haben den Strom abgeschaltet und nach dem Löschen die Räume belüftet“, sagte Biedermann. Die Feuerwehr Oschatz, deren Drehleiterfahrzeug angefordert worden war, konnte noch abbestellt werden, ehe die Oschatzer in Dahlen angekommen waren.

Kassiererin noch rechtzeitig in Sicherheit

„Wenn das Feuer später bemerkt worden wäre, hätte es gefährlich werden können“, schätzte der Dahlener Wehrleiter ein. Die Kassiererin habe das Gebäude noch rechtzeitig verlassen können. Ab 13.30 Uhr war die Einsatzbereitschaft der Dahlener Feuerwehr wieder hergestellt.

Trotzdem noch einmal alles gut gegangen ist, hinterlässt der Einsatz beim Dahlener Wehrleiter ein ungutes Gefühl. „Die Alarmierung durch die Rettungsleitstelle Leipzig hat wieder einmal nicht geklappt“, ärgert er sich. Die Kameraden seien zwar per Pieper von dem Brand informiert worden, doch die Sirene sei nicht in Gang gesetzt worden. „Das geht eigentlich gar nicht“, schätzt Biedermann ein. Eine solche Panne sei bei der Alarmierung der Dahlener Kameraden durch die Rettungsleitstelle Leipzig nicht zum ersten Mal passiert, kritisiert der Dahlener Feuerwehr-Chef.

Von Frank Hörügel