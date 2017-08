Dahlener Grundschüler trainieren für Auftritt im Zirkus Baldini

Dahlen. Die Grundschule der Heidestadt hat einen neuen Nachbarn bekommen. Unmittelbar neben dem Schulhof hat der Zirkus Baldini sein Zelt aufgeschlagen. Unter Anleitung erfahrener Artisten erlernen die Kinder in vier Tagen des Einmaleins verschiedener Zirkusdarbietungen.

„Wir stellen den Kindern am ersten Tag vor, welche Nummern am Freitag gezeigt werden sollen. Sie können alles ausprobieren und sich dann entscheiden, in welcher Gruppe sie mitmachen wollen“, erzählt Rocky. Man würde durchaus merken, dass viele Eltern ihren Kindern nicht mehr sehr viel (Bewegungs-)Freiheit lassen. Dennoch sei es möglich, innerhalb von vier Tagen ein sehenswertes Programm einzustudieren. Gäbe es dann bei solch einem Schulprojekt genug sportliche Kinder, könne man höhere Schwierigkeitsgrade am Trapez, auf dem Drahtseil oder bei den Sprungübungen in Angriff nehmen.

Am Freitag zwei Vorstellungen im Zirkus

Nachdem die Eltern in diesen Tagen von ihren Kindern sicher viel davon hören, wie cool Zirkus ist, können sie sich am Freitag selbst ein Bild davon machen. Dann treten die Dahlener Schüler unterm Zirkushimmel auf und zeigen, was sie von den Profis gelernt haben. So wie jetzt täglich in zwei Gruppen trainiert wird, finden dann auch zwei unterschiedlich besetzte Vorstellungen statt. Ab 15 Uhr treten die Erstklässler, die 3a und 4a auf. Die anderen Klassen erwarten ab 17 Uhr ihr Publikum.

Der in Wiesbaden ansässige Zirkus Baldini führt seit 2005 Projekte mit Kindergruppen und Schulklassen durch.

Von Axel Kaminski