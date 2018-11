Dahlen

Bis zum Weihnachtsmarkt sollte die Sanierung des zentralen Platzes der Heidestadt abgeschlossen sein. Der findet am 1. Advent definitiv auf dem Markt statt und dabei kann die neue Hülse für den Weihnachtsbaum genutzt werden. Sie ist tief ins Pflaster eingelassen und wird eine Schräglage des Baumes, so wie sie 2011 aufgetreten war, verhindern.

Tatsächlich konnten am 11. November bereits die Karnevalisten den Platz für die Übernahme des Rathausschlüssels nutzen. Am Samstag endet an gleicher Stelle der Heideumzug des DCC, der auf dem Platz mit Musik und Tanzdarbietungen für gute Stimmung sorgen sowie Speisen und Getränke für Zuschauer und Aktive bereithalten wird.

Feiern hinterm Bauzaun

Allerdings werden sich Umzugs-Nachfeier und Weihnachtsmarkt hinter Bauzäunen abspielen, die nur an wenigen Stellen einen Durchgang ermöglichen. Hintergrund: Der Markt ist noch nicht ganz fertig. Deshalb beschränkte sich die Bauabnahme am Freitag auf die abgeschlossenen Bauleistungen. Dazu zählen die Pflasterarbeiten, das Setzen der Stufen zur „Bühne“, die Ausstattung mit Bänken, Fahrradständern und Papierkörben sowie die Bepflanzung. Nach der Erneuerung des Platzes säumen nun 19 Blumeneschen, auch Manna- oder Schmuckesche genannt, den Markt. Sie sollen als so genannte Kugelbäume gepflegt werden. In den Pflanzbeeten finden sich noch eine Reihe Gräser und Stauden, die zu verschiedenen Zeiten blühen, so dass sich der Markt künftig über mehrere Monate in Farbe präsentieren soll.

Beleuchtung wird in den nächsten Tagen geliefert

Der Grund, warum der Markt noch nicht komplett freigegeben wird und auch das Parken hier noch nicht wieder möglich ist, ist die Beleuchtung. Sie soll innerhalb der nächsten zwei Wochen geliefert werden. Wenn sie funktionsfähig sein wird, kann die Firma Höptner die restlichen Pflanz- und Pflasterleistungen rund um die Mastfüße erbringen. Anschließend wird es möglich sein, in gewohnter Weise Autos auf dem Markt abzustellen.

Sind dann die Bauzäune endgültig gefallen, wird man den Markt zum Beispiel von der Sparkassen-Filiale zum Rathaus barrierefrei überqueren können. „Die in der Ausschreibung erzielten Preise sind eingehalten worden“, zeigt sich Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) zufrieden. Es sei eben von Vorteil, den Auftrag an Firmen aus der Region, die kurze Wege zur Baustelle haben und schon miteinander gearbeitet haben, vergeben zu können.

2019: Straßenbau rund um den Markt

Im kommenden Jahr wird rund um den Markt noch einmal gebaut. Das ist dann aber der Job des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). In dessen Auftrag werden die beiden Staatsstraßen im Bereich des Marktes grundhaft ausgebaut. Dabei erhält die Kreuzung mit Schlossstraße und Töpferplatz einen neuen Zuschnitt. Zu den Neuerungen gehören daneben ein Fußweg am Markt gegenüber der „Tanne“ sowie die Möglichkeit, an der Rathaustreppe vorbeizugehen, ohne den Fußweg zu verlassen. Diese Arbeiten sollen nach „Rund um Dahlen“, das dann den Status einer Enduro-Weltmeisterschaft haben könnte, beginnen. Das Lasuv habe eine Bauzeit von vier Monaten veranschlagt, erklärte Matthias Löwe.

Von Axel Kaminski