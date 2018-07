Sie ist ein Großprojekt: Mit der Sanierung des Dahlener Marktplatzes soll dieser barrierefrei passierbar werden, mehr Leben auf den Platz locken und möglichst noch ein paar neue Händler oder Dienstleister ins Zentrum der Heidestadt locken. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, so dass in gewohnter Weise am zweiten Advent an dieser Stelle der Weihnachtsmarkt stattfinden kann.