Dahlen. „Es ist schon fast eine kleine Tradition, dass viele Dahlener und Gäste nach dem Eisbaden im Naturbad zu uns auf einen Glühwein kommen“, sagt Karl Berger, Vorsitzender des Dahlener Park- und Schlossvereins während er über den Hof des Dahlener Schlosses schaut. Feuer lodern, Menschen plauschen bei Glühwein, andere Gäste sitzen im Vereinsraum, genießen eine Stärkung nach einem Spaziergang zum historischen Areal. Zehn der derzeit 73 dem Verein angehörenden Männer und Frauen sind dafür im Einsatz.

Etliche Besucher warten aber auch darauf, an diesem ersten Tag des neuen Jahres an einer Führung durch das historische Gebäude teilzunehmen. Zu ihnen gehört Familie Schiller aus Lommersum. Mutti Tina erklärt, dass dies ein Ort zwischen Köln und Bonn sein. „Ich bin gebürtiger Dahlener, zog aber nach der Ausbildung bei der Telekom und dem Studium dorthin, wo es Arbeit für mich gab“, erzählt ihr 37-jähriger Mann Jörg. Nun hat die Familie mit den beiden Kindern das Jahresende bei Oma und Opa in Dahlen verbracht und wollte sich im Schloss informieren, was es Neues im Schloss zu vermelden gab. Bei einer Führung mit Karl Berger, auch Günter Krause agierte an diesem Tag als Schlossführer wegen des großen Besucherandrangs, freuten sich die Schillers mit anderen Heimatverbundenen besonders darüber, dass seit dem vergangenen Jahr die im Leipziger Grassi-Museum gefundenen schmiedeeisernen Gitter mit Initialen der letzten Besitzer von Sahr wieder nach Dahlen zurück gekehrt sind.

Von Bärbel Schumann