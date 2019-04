Dahlen

Das es Frühjahrsputz nicht nur im Haus und Garten gibt, haben jetzt Dahlener bewiesen: Mitglieder der Wählervereinigung Heidestadt Dahlen (WHD) nahmen sich vor dem Osterfest den Schwanenteich vor. Nachdem dort das Wasser weitestgehend abgelassen wurde, beräumten die Initiatoren den Teichgrund – und hatten dabei reichlich zu tun: „Insgesamt haben wir mit dem Unrat, der hier ins Wasser geworfen wurde, einen Müllcontainer befüllt“, beschrieb Hartmut Risse von der WHD. Es sei wirklich unglaublich, was achtlos im Teich lande.

Ziel der jüngsten Aktion sei außerdem, die Fontäne im Schwanenteich wieder zu aktivieren. Weil die Pumpe von Algen und Verschmutzungen zugesetzt wurde und den Geist aufgab, funktionierte der Springbrunnen in der Teichmitte nicht mehr. Jetzt sollen eigens eingesetzte Betonringe die Pumpe schützen und dafür sorgen, dass die Fontäne zuverlässig zum Blickfang im Schwanenteich wird. Die WHD-Stadträte Hartmut Risse und Jürgen Goldhardt wurden bei Installation und Aufbau von Kay Höhnel und der Dahlener Firma Pabel unterstützt. Außerdem half das Unternehmen S & S Bau bei der Umsetzung. Bis zum Schwanenteichfest Mitte Mai solle alles funktionieren und die Fontäne per Zeitschaltuhr gesteuert werden. „Wir hoffen auch, dass wir mit dem Springbrunnen das Algenwachstum eindämmen können“, sagte Risse. Man habe sich diesbezüglich beraten lassen und den Tipp bekommen, mit Hilfe der Fontäne die Sauerstoffzufuhr im Teich zu erhöhen. „Wenn alles klappt, wird das ein schönes Kleinod für Spaziergänger“, so der Wunsch der Wählervereinigung.

Von Jana Brechlin