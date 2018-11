Dahlen

Sie dreht sich seit Dienstag wieder: Mit Nachbarn und Freunden haben Grit und Frank Martin ihre selbst gebaute Garten-Pyramide symbolisch angeschoben. Passend dazu war es kühl genug, um mit Genuss Glühwein zu trinken.

Normalerweise drehen sich die drei mit Figuren bestückten Ebenen in der über drei Meter hohen Konstruktion früh, zwischen 7 und 8 Uhr und abends, von 16.30 Uhr bis 20 Uhr. „Es haben aber schon einmal Leute bei uns geklingelt und gefragt, ob wir die Pyramide am Heilig Abend nicht etwas länger anmachen könnten“, erinnert sich Frank Martin. „Wir lieben Weihnachten“, sagt seine Frau, nach dem Grund für den Aufbau dieses nicht ganz alltäglichen Vorgartenschmuckes gefragt. In der Adventszeit würden sie gern ins Gebirge fahren, um diese Atmosphäre zu genießen. Und ein kleines Stück davon wollten sie auch in die Dahlener Feldstraße bringen.

Mittlerweile dreht sich die Pyramide in der Heidestadt in ihrer fünften Saison. Viel Neues wollen Martins nicht mehr dazu basteln, Pflege und Erhalt seien inzwischen eine ausreichend große Aufgabe.

Von Axel Kaminski