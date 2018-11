Dahlen

Der Beschluss fiel einstimmig: Das Stadtgebiet von Dahlen wächst. Das haben die Räte auf ihrer jüngsten Sitzung entschieden. Die Expansion findet an der westlichen Grenze der Kommune statt. Dahlen breitet sich also gewissermaßen Richtung Leipziger Spreckgürtel aus. Wer jetzt vermutet, dass sich die Heidestadt durch Heirat mit einer Nachbarkommune vergrößert, irrt. Das Wachstum ist weder auf einer Fusion, noch auch einem Flächenkauf begründet. Und letztlich fällt die Veränderung des Stadtgebietes auch gar nicht sonderlich groß aus. Denn es sind gerade einmal 14 Quadratmeter, die jetzt zusätzlich zur Fläche gehören – einen Effekt dürfte es also kaum geben.

Änderung durch Flurbereinigungsverfahren

Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) löste das Rätsel, das sich hinter dem Tagesordnungspunkt „Änderung von Gemeindegrenzen“ verbarg: „Dabei handelt es sich um die Folge eines Flurbereinigungsverfahrens“. Die Teilnehmergemeinschaft Frauwalde sei dabei, Grundstücke neu zu ordnen. Vor allem dort, wo es keine Übereinstimmung zwischen dem grundbuchrechtlichen Eigentum und der tatsächlichen Bewirtschaftungsstruktur gebe, werde neu geordnet. Ziel sind erkennbare Grenzen, die einem natürlichen Verlauf folgen. „Es ist bei Flurneuordnungsverfahren die Regel, dass man solche Chancen nutzt und das bereinigt“, sagte Löwe.

Beschluss für Wohngebiet Am Weinberg

Das Wachstum der bisher 71,68 Quadratkilometer großen Kommune bleibt also überschaubar. Doch letztlich spielt die Größe der Fläche weniger eine Rolle, sondern vielmehr die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Aktuell leben rund 4300 Menschen in Dahlen und den neun Stadtteilen, über mehr würde man sich in Verwaltung und Stadtrat freuen. Deshalb brachten die Räte zur jüngsten Sitzung auch das geplante Wohngebiet Am Weinberg weiter voran und verabschiedeten den Billigungs- und Auslegungsbeschluss. „Der Bedarf dafür ist da“, war man sich im Stadtrat einig. Bürgermeister Matthias Löwe verweist bei Gelegenheit stets auf die gute Bahnanbindung: Nach Leipzig und Dresden ist man von Dahlen aus gut unterwegs – ein wichtiger Vorteil für alle, die idyllisch an der Dahlener Heide wohnen wollen, zum Arbeiten aber pendeln müssen.

Von Jana Brechlin