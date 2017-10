Dahlener Stadtrat beschließt Änderung des Bebauungsplanes

Im August war die Abstimmung über eine Änderung des Bebauungsplanes zum Einkaufszentrum am Busbahnhof noch vertagt worden. In der vorigen Woche musste ein Beschluss her. Obwohl noch nicht alle Probleme ausgeräumt werden konnten, stimmten die Räte zu – um eine sonst drohende Untersagung mehrerer Nutzungen zu verhindern.