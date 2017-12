Dahlener Wehr darf Silvester nicht im Gerätehaus feiern

Dahlen. Ende November wollten es die Dahlener Feuerwehrleute noch einmal genau und definitiv wissen. In der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung erkundigten sie sich danach, wieso sie Silvester nicht gemeinsam im Feuerwehrhaus feiern dürfen.

„Ich hatte einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung gestellt“, erläutert Wehrleiter Kay Biedermann der OAZ. Demnach hätten die Kameraden die Betriebskosten zahlen und sich selbstverständlich um die Reinigung der genutzten Räume kümmern wollen. „Hintergrund ist, dass in Dahlen keine Silvesterfeier stattfindet. So hätten wir gemeinsam feiern und dennoch die Einsatzbereitschaft der Wehr sicherstellen können“, erklärt Biedermann. Natürlich dürften die Maschinisten keinen Alkohol trinken, aber das sei möglich.

Knackpunkt: Nicht-Feuerwehrangehörige sollten mitfeiern

Der Jahreswechsel 2017/18 wäre nicht die erste Silvesterfete in einem Feuerwehrhaus – auch nicht in Dahlen. „Silvester oder auch den runden Geburtstag eines Kameraden haben wir schon hier gefeiert“, unterstreicht der Wehrleiter. Allerdings hätten an diesen Veranstaltungen keine Privatpersonen – sprich Nicht-Feuerwehrangehörige – teilgenommen. Genau das sollte diesmal anders sein. „So wie ich es beantragt hatte, sollten unter den rund 35 Teilnehmern zwei, drei Pärchen sein, die zwar der Feuerwehr eng verbunden sind, ihr aber nicht angehören“, räumt Kay Biedermann ein.

Eindeutige Benutzungsordnung

In dieser Hinsicht ist die „Benutzungsordnung der öffentlichen Gebäude und Räume der Stadt Dahlen“ eindeutig. Das hatte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) bereits in der Ratssitzung deutlich gemacht. Für mehrere öffentlichen Räume der Stadt sei eine private Nutzung nicht zulässig. Konkret heißt es: Für die betreffenden Räumlichkeiten sei eine private Nutzung jeglicher Art, grundsätzlich nicht zugelassen (Paragraf 3, Ziffer 2). In der im Internet zugänglichen Fassung der Benutzungsordnung sind der Veranstaltungsraum und die Sanitäreinrichtungen sowie das Animé-Stübchen im Touristischen Informations- und Begegnungszentrum Schmannewitz und das Sitzungszimmer im Rathaus aufgeführt. Das Feuerwehrhaus ist demnach nicht als öffentliches Gebäude benannt. Die Unzulässigkeit einer Nutzung des Gerätehauses für diese Zwecke begründete Bürgermeister Matthias Löwe weiterhin damit, dass von diesem Gebäude und nicht vom Rathaus aus Einsätze geleitet würden, wenn eine größere Gefahrenlage bestehen würde.

Nicht alle Feuerwehrleute feiern Silvester in Dahlen

Auf die Frage, wo die Kameraden nun feiern, lautet die Antwort des Wehrleiters: „An verschiedenen Orten.“ Er selbst feiere auswärts und wisse auch, dass ein oder mehrere Kameraden zur Silvesterveranstaltung nach Calbitz gehen würden. Die Stadtverwaltung habe der Wehr noch angeboten, die geplante Feier im Kompetenzzentrum Holz auszurichten. Davon habe man jedoch Abstand genommen.

Die Dahlener Wehr werde natürlich im Falle eines Falles zur Stelle sein, aber vielleicht nicht ganz so schnell, wie das bei einer gemeinsamen Feier im Gerätehaus möglich gewesen wäre. In der jüngeren Vergangenheit habe es zwei Einsatzfälle zum Jahreswechsel gegeben. Einmal habe eine Mülltonne gebrannt, wobei die Flammen auf einen Baum und das benachbarte Haus überzugreifen drohten. Im anderen Fall sei eine Hecke durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten. Dabei sei der Dachstuhl des benachbarten Gebäudes in Gefahr geraten.

Kameraden müssen sich zu Feier nicht bei der Wehrleitung abmelden

„Tatsächlich sind Einsatzfälle über den Jahreswechsel selten, sowohl bei Feuerwehr als auch beim Rettungswesen“, erläutert Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz. Allerdings ergebe die Mischung aus Alkohol und Knaller schon ein gewisses Risiko. In seiner „Heimatwehr“ Lampersdorf habe man auch öfter Silvester zusammen gefeiert. Da müsse die Wehrleitung einen Blick drauf haben, dass man tatsächlich handlungsfähig bleibe.

Mit Sicherheit sei man schneller vor Ort, wenn nicht alle Kameraden außerhalb feiern würden. Schließlich müsse sich kein Feuerwehrmitglied abmelden, wenn er den Jahreswechsel nicht zuhause verbringen würde. „Natürlich kann man als Kommune den Kameraden gegenüber nach der Satzung verfahren“, betont Frank Reichel. Allerdings dürfe man sich dann nicht wundern, wenn diese Kameraden in ihrem Ehrenamt auch lediglich Dienst nach Vorschrift machen würden.

Von Axel Kaminski