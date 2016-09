Dahlen. Am Sackhupper wurden die Teilnehmer der Oldtimerrundfahrt „Durch die Dahlener Heide“ auf die Strecke geschickt. Am Nachmittag trafen die ersten von ihnen auf dem Kirschberg ein und wurden dort von den Besuchern des Naturmarktes empfangen. Natürlich absolvierten die Fahrer die Distanz zwischen diesen beiden Punkten in fünf Stunden nicht auf dem kürzesten Weg, sondern auf einem rund 95 Kilometer langen Kurs.

Am vom Motorsportclub Dahlen in ADAC organisierten Lauf im Rahmen der Landesmeisterschaft im Kfz-Veteranensport nahmen insgesamt 77 Fahrer mit ihren Oldtimern teil. Der Verein und ihm nahe stehende Personen sicherten die Strecke und die Veranstaltung mit 25 Helfern ab. Von der DKW aus dem Jahr 1925 und einem 84 Jahre alten Fiat bis hin zu den spätestens 1985 vom Band gelaufen Youngtimern kamen 99 Prozent der Fahrzeuge im Ziel an. Mit Jens Weber, Steffen Lehmann, Klaus Wagner und Mario Weber aus Dahlen sowie Jens Schuster aus Luppa konnten sich eine Reihe von Lokalmatadoren in ihren Klassen den Sieg bei diesem Lauf sichern.





Von Axel Kaminski