Oschatz

Das Jahr 2018 ist für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz eine echte Herausforderung. Erst brachten die Stürme im Winter und Frühjahr mehr Einsätze als üblich und jetzt sorgt die Hitzewelle für ein erhöhtes Einsatzgeschehen. Derzeit stehen knapp 250 Einsätzen auf der Habenseite der Oschatzer Feuerwehr. Jetzt hat Oberbürgermeister Andreas Kretschmar die hohe Einsatzbereitschaft seiner Kameraden gewürdigt – nicht mit einem feucht warmen Händedruck, wie mancher Orts üblich, sondern mit einer feucht kühlen Erfrischung. In einem Dankbrief an die Feuerwehrkameraden in Oschatz und den angrenzenden Ortsteilen teilt Kretschmar mit, dass alle Kameraden ab sofort freien Eintritt in das Oschatzer Freibad haben. „Als Dank und Anerkennung der Stadt für ihr Engagement während der vielen Einsätze in diesem Jahr und speziell in den vergangenen Wochen können sie kostenlos das Freibad im ,Platsch’ besuchen. Bitte legen Sie dazu an der Kasse den Feuerwehrausweis vor. Ihr Partner oder ihre Partnerin sowie eigene Kinder und Enkel können sie begleiten und bekommen ebenfalls kostenlosen Zutritt“, so der Oberbürgermeister im Anschreiben. Das kostenlose Angebot der Stadt Oschatz gilt bis zum 2. September, dann soll nach Plan die Freibadsaison am Platsch enden.

Von Hagen Rösner