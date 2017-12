Das war 2017 in Oschatz: Giebel-Gate und harte Arbeit beim Brückenbau

Collm-Region. Wie schön es ist, wenn Mauern fallen, erfuhren die Oschatzer im Herbst 1989. Gut 28 Jahre später, im Winter 2017, regte sich dagegen allerdings plötzlicher Protest. Die fallenden Mauern des Roten Vorwerks gipfelten in einem Giebel-Gate der Extra-Klasse: Doch kurz nachdem mehrmals in das historische Haus eingebrochen wurde und der Dachspitz in Gegenwart eines mutigen Fotografen publikumswirksam auf die Bahnhofstraße krachte, kehrte ganz schnell wieder Ruhe ein – und keiner machte mehr einen großen Aufriss um den Abriss.

Brücke Altoschatz reif fürs Guinness-Buch der Weltrekorde

Eine andere Baustelle beschert Oschatz im kommenden Jahr einen Eintrag in das bekannte Guinness-Buch der Weltrekorde. Denn am Anglerparadies in Altoschatz lässt der Landkreis Nordsachsen noch immer die wahrscheinlich längste Brücke der Welt errichten – gemessen an der Bauzeit. Sie ist breit, massiv und fest – genau wie der Baugrund unter ihr, der so, zwischen zwei Steinbrüchen gelegen, nun wirklich nicht zu erwarten war. Ja, 2017 war ein hartes Jahr, die Mitarbeiter der dort tätigen Firma wissen das.

Döllnitzbahn sorgte für Schlagzeilen

Für Schlagzeilen sorgte in diesem Jahr außerdem die Döllnitzbahn. Der Fahrer der Diesellok erlaubte es sich doch tatsächlich, einem Kleintransporter am alten Schlachthof in Oschatz die Vorfahrt zu nehmen. Die gerechte Strafe dafür – ein Vierteljahr Werkstatt für die Lokomotive. Das ist ja auch das mindeste, oder? Damit Zusammenstöße dieser Art künftig vermieden werden, investiert die Döllnitzbahn GmbH ab 2018 in große graue Leitplanken entlang ihrer Gleise. Damit ist gewährleistet, dass die Bahn den Autofahrern nicht mehr in die Quere kommt – Motto: „Gib der Sicherheit eine Planke!" Mancher Verehrsteilnehmer moniert, dass die akustischen Warnsignale des „Wilden Robert“ nicht laut genug seien. Auch das ändert sich ab dem 1. Januar: Als Passagiere werden abwechselnd die Mitglieder der zahlreichen Oschatzer Chöre in den Waggons sitzen und aus voller Kehle bekannte Lieder schmettern – Motto: „Gib der Sicherheit eine Stimme!“ Wer dann noch den herannahenden Dampfzug überhört, der ist wirklich selbst Schuld.

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Der Hattrick zum ungefährlichen Überqueren der Döllnitzbahn-Übergänge sieht deshalb so aus: Dort, wo Fahrbahnen die Gleise kreuzen, errichten die jeweiligen Straßen-Verantwortlichen – Bund, Freistaat oder Kommune – Sprungschanzen. Mit dem entsprechendem Tempo gelingt es den Autofahrern dann wirklich problemlos, die herannahenden Züge ganz bequem unter sich zu lassen. Motto: „Gib der Sicherheit eine Schanze!“

Schanze an falscher Stelle errichtet

Eine dieser Schanzen wurde in diesem Jahr schon errichtet, allerdings an der falschen Stelle – da haben die Planbehörden wohl mal wieder gepennt. Vermutlich ist diejenige, die mit ihrem weinroten Chrysler vor einigen Wochen von der Staatsstraße in Neusornzig direkt an die Hauswand von Carsten Richter flog, ungewollt zur ersten Testpilotin für eine solche Schanze geworden. Anders ist dieser Mega-Unfall ja nun wirklich nicht zu erklären. Vielleicht fliegt im vor uns liegenden Jahr endlich mal ein Auto von der Mügelner Ortsumgehung aus direkt bis an die Fassade des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Dann tut sich sicher endlich etwas für die Sicherheit an der S 31.

Von Christian Kunze