Oschatz

Keine Glückwünsche mehr für Senioren in gedruckter Form: Die Stadtverwaltung Oschatz verzichtet ab sofort auf die Veröffentlichung der Geburtstage von Einwohnern ab dem 70. Lebensjahr im Amtsblatt. Diese Regelung gilt auch für Ehejubiläen ab dem 50. Hochzeitstag. Darüber wurden die Mitglieder des Hauptausschusses in ihrer Sitzung am Dienstagabend informiert.

Veröffentlichung nur nach Erlaubnis

Grund für diese Neuregelung ist die seit dem 25. Mai geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Diese regelt in Paragraf 13, dass die Veröffentlichung der Geburtstagsjubiläen nur dann erfolgen darf, wenn die betroffenen Personen selbst ihr Einverständnis dafür erteilen, dass die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten weiterhin erfolgen darf. Auf diesem Wege erfuhren bis dato auch noch die Leser dieser Zeitung, wer wann welches Wiegenfest begeht.

Datenschutzbeauftragten bestellt

Die neue Festlegung erfolgt auf eine Anweisung des von der Stadt bestellten Datenschutzbeauftragten. Er informierte in der ersten Juniwoche über diese vorzunehmende Änderung. Ein Entschluss, der bei Oberbürgermeister Andreas Kretschmar Kopfschütteln verursacht. „Erst durften nur noch runde Geburtstage ohne weiteres veröffentlicht werden, nun ist es gänzlich untersagt. Den Senioren persönlich die Hand geben und gratulieren darf ich aber noch“, spottete er dazu.

Erlaubnis nur mit unvertretbarem Aufwand

Ausschussmitglied und Rechtsanwalt Albert Pfeilsticker regte an, bei Bürgern, die nach Oschatz umziehen und sich neu in Einwohnermeldeamt mit ihrem Wohnsitz und anderen Daten registrieren lassen, die notwendige Einverständniserklärung zur Veröffentlichung des Geburtstags mit einzuholen. Hauptamtsleiter Manfred Schade sagte, dass dies zwar möglich sei, man jedoch davon absehen werde. „Meiner Meinung nach stehen der dafür notwendige Verwaltungsaufwand im Haus und der absehbare Nutzen daraus in keinerlei vernünftigem Verhältnis“, begründete er.

Von Christian Kunze