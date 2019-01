Naundorf

Nach Hochneujahr, am 6. Januar, werden Weihnachtsbäume in vielen Familien abgeschmückt und aus den Wohnzimmern verbannt. Auch in manchen Orten, verschwinden danach die im Lichterglanz erstrahlten Tannen von den Dorfplätzen. Naundorf gehört dazu. Doch der örtliche Heimatverein nutzt den Baum danach noch für einen Wettbewerb. Seit rund 20 Jahren wird zum Weihnachtsbaumzersägen eingeladen. Auf eine exakte Zahl wollte sich allerdings keiner an diesem Nachmittag festlegen. Volker Buschmann meinte schließlich, dass es rund 20-mal schon sein könnten.

Auch wenn das Wetter in diesem Jahr eine zusätzliche Herausforderung für die Organisatoren war, kamen um die 50 Besucher zum Dorfplatz, wo bisher die Weihnachtstanne stand. Mit Kettensägen war längst der Baum bearbeitet worden, sodass nur noch der Baumstamm auf Sägeböcken lag. Doch auch an ihm setzte Veit Schwager vom Verein ab und an während des Sägewettstreites die Motorsäge an. Schließlich hatte der Stamm sich im Laufe der Zeit beim Emporwachsen geteilt. Gleich zwei Stämme sozusagen durchzusägen, das wäre unfair gewesen, waren sich die Organisatoren einig.

Während anderswo willkürliche Gewichte bei ähnlichen Wettbewerben für die Holzstücke vorgegeben werden, so muss bei den Naundorfer Heimatfreunden immer die neue Jahreszahl in Gramm möglichst erreicht werden. 2019 Gramm also für dieses Jahr. Von beiden Seiten, einmal mit einer Bügelsäge und am anderen Ende mit einer Schrotsäge machten sich viele Besucher an das Sägen.

Zu denen, die sich ausprobieren wollten, gehörten auch Sybille und Annett Oehme. Mutter und Tochter gingen gekonnt vor. Auch Andrea Schwager und ihre Freundin Jana versuchten, eine möglichst passende Holzscheibe abzusägen. Andrea Schwager geriet dabei ganz schön außer Puste und hoffte, das vorgegebene Gewicht erreicht zu haben. Mutig zeigten sich viele Kinder. Zu ihnen gehörten Nico und Enya. Manchen wertvollen Tipp, zum Beispiel wie die Säge zu führen ist, gab Nicos Opa Günter Ritz. Vereinschef Denny Birndt griff ebenso zur Säge. „Der Spaß ist es wert“, meinte er und hoffte, dass sich noch viele beteiligen. Denn der Wettbewerb ist erst beendet, wenn der ganze Stamm in entsprechende Stücke zersägt ist.

Über 50 Besucher zählten die Organisatoren, mancher gesellte sich aus den Nachbarorten hinzu. So bot sich bei Glühwein und Gegrilltem Gelegenheit, über Pläne für die nächsten Monate zu reden. Zu den Vorhaben der Heimatfreunde gehört, den Dorfspielplatz weiter zu gestalten und zu erhalten. Das „Hexenhäuschen“ neben der Seilbahn soll auf Vordermann gebracht werden. Die Kletterburg soll eine Umrandung erhalten und Ziel ist auch, eine Nestschaukel für ganz Kleinen anzuschaffen. Fest steht auch, dass die Mitglieder des Vereins das Team der Naundorfer Kindertagesstätte bei ihrem Sommerfest unterstützen werden. Maibaumstellen, Weinfest, Drachenfest und Weihnachtsmarkt fehlen ebenso nicht im Programm. Und dann, so Denny Birndt, wolle man versuchen, weitere Mitglieder zu gewinnen. „Derzeit haben wir 56 Mitglieder, davon schon etliche ältere. Deshalb wäre es toll, wenn Jüngere zu uns stoßen würden. Ich denke da zum Beispiel an nach Naundorf zugezogene Familien in den vergangenen Jahren“, erklärt der Vereinschef. Im September hätte man manche helfende Hand gern gehabt. Der Verein musste sein Lager in einer alten Scheune, die abgerissen wurde, räumen. „Von der Agrargenossenschaft erhielten wir ein neues Lager, in dem nun alles eingelagert ist. Für diese Unterstützung möchte ich mich auf diesem Weg bedanken. Wir hätten nicht gewusst, wohin mit all den vielen Dingen vom Pavillion, über die Sitzgarnituren bis hin zu unseren anderen Utensilien“, so Birndt.

Von Bärbel Schumann