Oschatz

Was würde sich wohl August der Starke denken, wenn er sich unsere heutige politische Situation besehen könnte? Es hat sich ja viel seitdem getan, im Königreich Sachsen. 100 Jahre alt wird der Freistaat und damit das Ende der Monarchie und das kann man nicht unbeachtet vorbeiziehen lassen, dachten sich die Oschatzer Friedensinitiave sowie die KinderUNI und arbeiten seit längerem an einem Projekt mit den christlichen Schulen Schweta und Naundorf, der Evangelischen Werkschule mit Geschäftsführer Tobias Leißner und der Apfelbaumschule, das am 13. November seinen Höhepunkt und Abschluss finden soll: „100 Jahre Freistaat – Sachsens Glanz für einen Tag“ ist der Titel der groß angelegten Veranstaltung, die eine mehrköpfige royale Schirmherrschaft erhalten hat. Joachim Zehme, beteiligt als Sozialkünstler und Leiter der Oschatzer Friedensinitiative, sagt: „Wir konnten einen blaublütigen und einen rotblütigen Prinzen für die Schirmherrschaft gewinnen, darüber freuen wir uns sehr.“ Dabei handelt es sich um Dr. Alfred Prinz von Schönburg-Hartenstein, mit seiner Ehefrau Prinzessin Marie-Therese von Schönburg-Hartenstein, und dem Sänger der Band „Die Prinzen“ Jens Sembdner. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar ist ebenfalls mit im Bunde.

Projekttag im Thomas-Müntzer-Haus in Oschatz

Knapp hundert Bilder für hundert Jahre Demokratie haben die Kinder der verschiedenen Schulen zu diesem Anlass gemalt und sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Bilder werden in einer Ausstellung im Thomas-Müntzer-Haus am Schul- und Kunstprojekttag am 13. November gezeigt. Am Vormittag erwarten die Besucher zwei Vorträge von Professoren der KinderUNI: Der Leiter Dr. phil. Christopher Hausmann wird die soziologische Sicht auf die 100 Jahre Freistaat Sachsen erläutern und sein Nachredner Dr. Matthias Donath die historische Sicht darauf.

Am Nachmittag um 15 Uhr wird auf dem Schulgelände der Apfelbaumschule ein Denkmal für den Freistaat und den Prinz von Sachsen eingeweiht. Das Loch für das Fundament ist schon ausgehoben und zusammen mit Künstler Zehme haben die Kinder der Apfelbaumschule Bilder mit Dingen gemalt, die sie gerne begraben würden und diese Blätter in das ausgehobene Loch geworfen, als symbolische Beerdigung. Dabei kamen Ideen wie das Beerdigen von Hass, Einsamkeit, Krankheit, Wirtschaftskriminalität und Diktatur. „Die Demokratie war nicht dabei, die wird noch nicht begraben“, unterstreicht Zehme. Er sieht die Demokratie mit ihren 100 jungen Jahren noch als Baby, als Modell in den Kinderschuhen, das erst noch wachsen und seinen Platz finden muss.

Theaterstück der Apfelbaumschule

Um 15 Uhr kommt ein Theaterstück der Apfelbaumschule zur Aufführung: „Als der Kunde König wurde“. Der späte Nachmittag verlegt sich wieder ins Thomas-Müntzer-Haus mit einem Vortrag von Prof. Dr. Poppe zur königlichen Kunst, gefolgt von einem Konzert eines Barockensembles mit Musik von Johann-Ernst IV. von Sachsen-Weimar. „Derzeit laufen auch noch Gespräche mit einem Bierhersteller, um eventuell Freibier für den abendlichen Empfang im Müntzerhaus bereitzustellen“, sagt Zehme.

Dabei werden Vertreter der Staatsregierung teilnehmen, sowie wahrscheinlich weitere Vertreter deutscher Adelshäuser wie Michael-Benedikt von Sachsen-Weimar-Eisenach. Die Ausstellung der von den Kindern gemalten Bildern kommt am Folgetag des Projekttages auf das Schloss Dahlen. Professor Hausmann kuratiert das Projekt wissenschaftlich und wertet die Kunst der Kinder im Nachgang aus, die in Zusammenarbeit mit Zehme entstanden ist. „Die Sachsen können Kultur. Und das wollen wir zeigen“, sagt er und nickt stolz. Die Veranstaltung soll für alle Generationen und für alle Nationen da sein, eine Verbindung schaffen und vor Augen führen, wie wichtig unsere Mitarbeit ist, wenn wir die Demokratie erhalten wollen. Kommentar

Von Katharina Stork