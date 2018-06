Rechau

Bei der Abfallwirtschaft Torgau/Oschatz (Ato) rechnet man derzeit mit einer längeren Schließzeit des Betriebshofes in Rechau,als bisher geplant. „Das Gelände bleibt bis einschließlich 30. Juni aufgrund des Brandes geschlossen.

Es ist damit zu rechnen, dass das kontrollierte Abbrennen des Baumschnitts sich bis zum nächsten Wochenende hinzieht. Aus brandschutztechnischen Gründen ist derzeitig eine Wiederinbetriebnahme des Betriebshofes nicht möglich“, informiert der Geschäftsführer der Ato Martin Klemm. In Rechau werden aus diesem Grund Einwohner, die Material abgeben wollen am Betriebstor abgewiesen. Noch immer wird der riesige berg aus Asche und Glut von den Einsatzkräften kontrolliert. Wenn starker Wind aufkommt züngel aus dem berg wieder Flammen auf. Unterdessen scheint die größte Gefahr gebannt zu sein. „Ich danke den zahlreichen Feuerwehrleuten für ihren langen und selbstlosen Einsatz, auf unserem Gelände“, so Klemm weiter. Die Abfallentsorgung außerhalb des Betriebsgelände wie Tonnenentleerungen und Sperrmüllentsorgung finden weiter statt.

Von Hagen Rösner