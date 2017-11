Depot für Niedergoselner Brandschützer wird erweitert

Niedergoseln. Ein Bagger gräbt sich durch das Erdreich, hebt Boden aus. Gespannte Schnüre und andere Markierungen zeigen schon auf, wie weit das Niedergoselner Feuerwehrdepot einmal reichen wird. Zu Monatsbeginn erfolgte der Start zum Um- und Ausbau des Gebäudes für die Ortswehr. Zuvor war bereits Baufreiheit geschaffen wurden. Es musste eine Gasleitung verlegt und auch ein Teil des alten Gebäudes abgerissen werden.

In den 1990er Jahren war auf einem Teilgrundstück der ehemaligen Schule im Ort nach deren Schließung durch Umbau eines vorhandenen Gebäudes ein Feuerwehrdepot geschaffen worden. Im Laufe der letzten Jahre zeigte sich, dass es zu klein geworden war und auch die Bedingungen für die ehrenamtlichen Retter nicht mehr zeitgemäß sind. Zudem waren die Aufgaben der Feuerwehr in den vergangenen Jahren gewachsen, was auch eine umfangreichere Ausstattung für die Retter mit sich brachte, für die Platz benötigt wird. Mit dem Vorhaben sollen sich auch die sanitären Bedingungen im Depot verbessern.

Das Vorhaben wird mit Hilfe von Fördermitteln in Höhe von 169 000 Euro möglich. Den Bescheid dazu überreichte Landrat Kai Emanuel bereits im September. Weitere 80 000 Euro kommen von der Stadt hinzu. Der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Niedergoseln gehören derzeit 29 Frauen und Männer an.

Für die ersten Arbeiten erfolgte bereits im September die Ausschreibung. Für alle weiteren wurden nun in der jüngsten Stadtratssitzung über die Vergabe der Aufträge beraten. Bürgermeister Johannes Ecke informierte die Räte, dass in den letzten Monaten die Preise für Bauleistungen explodiert seien. Das sei auch bei einem Teil der ausgeschriebenen Lose zu spüren gewesen. Welche Auswirkungen das auf die Baukosten habe werde, sei derzeit nicht vorhersehbar. „Die Festpreisförderung beträgt derzeit 1098 Euro je Quadratmeter. Seit 1992 besteht die dafür maßgebende Förderrichtlinie“, so das Stadtoberhaupt. Ob die Baukosten für das Niedergoselner Vorhaben abgedeckt werden können, sei fraglich. Er und andere Bürgermeister hätten in der Kreisverwaltung auf das Problem bereits aufmerksam gemacht.

Ende September erfolgte die Submission für die ausgeschriebenen Bauleistungen. Für die Zimmerarbeiten erhielt die Firma Hubert Dach GmbH aus Kroptewitz den Zuschlag. Ihr Angebot lag bei 11 290 Euro. Den Auftrag für die Dacharbeiten in Höhe von 19 018 Euro wurde an die Firma Winter vergeben. Für die Metallarbeiten bekam die Firma Hauffe Industrietore aus Massen den Zuschlag. Ihr Angebot lag bei 11 233 Euro. Die Fliesenlegearbeiten in Höhe von 8362 Euro wird die Firma Fliesen Witzig aus Mockrehna übernehmen. An die Eilenburger Malerfirma Becker wurden die Malerarbeiten in Höhe von 3346 Euro vergeben. Das wirtschaftlichste Angebot für die Heizungs- und Sanitärarbeiten gab die Oschatzer Firma Lohschmidt Solar und Energie GmbH ab. Es lag bei 33 201 Euro. Auch sie wurde mit der Ausführung der Arbeiten betraut. Die Stadträte stimmten allen Vergaben einheitlich zu.

Von Bärbel Schumann