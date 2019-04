Dahlen

Eine im Volksmund als „Frosch“ bekannte Verdichtungsmaschine ist in der Nacht zum Dienstag in Dahlen verschwunden. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Laster-Fahrer die Maschine neben einem Minibagger auf dem Lkw-Anhänger mit Ketten und Spanngurten festgezurrt und dann zum Feierabend in der Straße Auf dem Burgberg abgestellt. Als er Dienstagfrüh gegen 5.30 Uhr zur Baustelle fahren wollte, war der Frosch weg. Diebe hatten in der Nacht die Spanngurte gelöst und die Maschine gestohlen. Außerdem konnte der Fahrer Schleifspuren erkennen, die neben dem Anhänger nach hinten führten. So liegt die Vermutung nahe, dass der Dieb die Verdichtungsmaschine, die etwa 50 Kilogramm wiegt, vom Anhänger zog und mit einem eigenen Fahrzeug abtransportierte.

Zeugen gesucht

Die Verdichtungsmaschine Stampfer Wacker BS 600 grün im Wert von etwa 2500 Euro wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sind aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Tätern oder zum Verbleib des Froschs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, 04758 Oschatz, Telefon 03435/650-100) zu melden.

Von lvz