Oschatz

Kommste mal fix mit für eine Stunde an den Bahnhof? Seit dieser Woche lockt diese Frage zum Kurzzeitparken an das Empfangsgebäude, in dem schon bald die Mobilitätszentrale am Gleis zwischen Leipzig und Dresden eröffnet werden soll.

Parken für kurze Zeit

Nachdem der neue Parkplatz auf der anderen Straßenseite seiner Bestimmung übergeben wurde und kaum ausgelastet ist, wurde nun auf sieben weiteren der 36 Stellflächen direkt vor dem Bahnhofsgebäude die Parkdauer von „unbegrenzt“ auf „eine Stunde“ reduziert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. In sozialen Netzwerken machen sich die Nutzer ihre eigenen Gedanken über diese Entscheidung.

Rätselraten um Hauptmieter

Was um alles in der Welt soll man in der Stunde, die man am Bahnhof parken darf, anstellen? Pendler schütteln mit dem Kopf, jene, die Bahnreisende zur Abfahrt abladen oder nach Ankunft abholen, ebenfalls. Dabei ist es doch vollkommen offensichtlich, wofür die neue Regelung Anreize schaffen soll. Noch immer ist uns der Oberbürgermeister Andreas Kretschmar die Antwort auf die Frage schuldig, wer als Hauptmieter in den sanierten Bahnhof einziehen soll. Bisher munkelt man noch, doch ehe „die Tinte unterm Vertrag nicht trocken ist“ (Original-Zitat Kretschmars aus diversen Einwohnerversammlungen), wird nix verraten.

Mehr als Bockwurst und Zeitung

Klar ist nur, dass die Döllnitzbahn vorerst Tickets verkaufen soll, es einen Zeitungskiosk, einen Imbiss und das ein oder andere Mitbringsel geben soll. Aber auch für all das braucht man wohl kaum eine Stunde. Das einzige, was da noch übrig bleibt, das ist ein Bahnhof für „gewisse Stunden“ zu zweit. Heißer Kafffee zur Stärkung, knackige Bockwurst, wohlriechende Blumen, und dann ein Abstecher ins Stundenhotel – wie praktisch!

Von Christian Kunze