Eigentlich sollen, so hat es die große Politik verkündet, auch im ländlichen Raum bald die Zeiten digitaler Glückseligkeit beginnen. Leben, Arbeiten und Hausaufgabenmachen werden dann beispielsweise in Haage oder Gastewitz dank schnellem Internet genauso komfortabel sein wie in den Metropolen des Landes. So weit der Plan, an dem es mittlerweile Zweifel gibt.