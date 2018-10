Mügeln

An denen hängt dann gelegentlich auch Heimatliches – nicht nur in den ausgewiesenen Heimatkalendern, die in der Collm-Region gehandelt werden. Der Berliner Verlag Bild und Heimat hat für 2019 neben einem Kalender mit Hase und Wolf, Feuerwehren in der DDR oder Bauernregeln auch den Titel „Schmalspurbahn-Romantik 2019“ herausgegeben.

Romantische Fotos von Helge Scholz

Auf 24 Seiten sind dort Fotos von Helge Scholz zu sehen, die er an Harzer Schmalspurbahn, Rügenscher Bäderbahn, Fichtelbergbahn, der Döllnitzbahn und anderen mehr im Osten Deutschlands aufgenommen hat.

Im diesem A4-Querformat tauchen der „Wilde Robert“ sowie die Landschaft links und rechts davon mehrfach auf. Helge Scholz hat sich bereits als Autor ausgiebig mit der Geschichte des Mügelner Schmalspurbahnnetzes beschäftigt. Er ist Mitautor der Reihe „Schmalspuralben Sachsen“, die bei SSB-Medien erschienen ist.

A3-Kalender der Dampfbahnroute

Der Kalender „Schmalspurbahn-Romantik 2019“ kann im Buchhandel bezogen und online beim Verlag bestellt werden. In der Geschäftsstelle der Döllnitzbahn ist zumindest ein weiterer Kalender, durch den der „Wilde Robert“ dampft, bekannt. Der Titel „Dampfbahn-Route 2019“ umfasst ebenfalls 24 Blätter, nimmt aber etwas mehr Fläche in Anspruch. Er liegt im A3-Querformat vor und wurde bereits beim Mügelner Bahnhofsfest angeboten. Ab Ende des Monats ist er voraussichtlich wieder in der Geschäftsstelle der Döllnitzbahn erhältlich.

Deutlich kleiner ist der vom Bildverlag Böttger herausgegebene „Sächsische Schmalspurbahnkalender 2019“. Bei dem 16 mal 16 Zentimeter großen Produkt der in Witzschdorf im Erzgebirgskreis ansässigen Gesellschaft hat es die Döllnitzbahn mit einer Parallelausfahrt eines Dampfzuges und des Zittauer Triebwagens auf das Titelblatt geschafft. Beziehungsweise auf die Titelkarte. Die Monatsblätter dieses Kalenders können als Postkarte genutzt werden und sind dabei nicht teurer als handelsübliche Ansichtskarten. Auf dem März-Blatt hat der „Wilde Robert“ noch einen zweiten Auftritt – mit einem Nahgüterzug am Bahnhof Oschatz-Süd.

Wandkalender für 2019 gibt es nicht nur im Buchhandel vor Ort oder im Internet, sondern auch in der Geschäftsstelle der Oschatzer Allgemeinen Zeitung. Allerdings sind statt Dampf und Lokomotiven hier seit Jahren Wellen und Strände der Verkaufsschlager. Zurzeit ist der Kalender „Schöne Ostsee 2019“ im Format 50 mal 44 Zentimeter erhältlich. Außerdem gibt es auch wieder den „Rentnerkalender“.

Von Axel Kaminski