Oschatz. Melanie Müller ist schwanger. Die Ex-Pornodarstellerin, Ex-Bachelor-Kandidatin und Ex-Dschungelkönigin des Ekel-Formats „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ entbindet im Oktober. Selbst eine Wasserstandsmeldung ist interessanter als diese Neuigkeit. Ulrich Bornschein aus Mügeln hatte sechs Wochen lang kein Internet – und damit gute Chancen, nichts von dieser Z-Promi-Schwangerschaft zu erfahren. Der Glückliche.

In die Schlagzeilen der OAZ schaffte es die Meldung nur, weil Melanie Müller in Oschatz geboren wurde. Ihre Wurzeln hat ihre Familie im Liebschützberger Ortsteil Ganzig. Vielleicht lässt sich die dralle Blondine samt Mann und Kind eines Tages dort wieder nieder. Dann wäre auch die Kleidungsfrage für das Baby bereits geklärt. Melanies Nachwuchs könnte sich dann in ein dreieckiges Mühlentuch hüllen. Diese verteilt Bürgermeister David Schmidt seit kurzem an jede junge Mutter, die in der Gemeinde Liebschützberg niederkommt.

Und wenn es eine Mehrlingsgeburt wird? Nicht auszudenken, wenn die Müllerin Drillinge entbindet, so wie Sandra Hoffmann vor sechs Jahren in Casabra Lotta, Leo und Luis. Dann dürfen wir uns jährlich an Berichten über die Lernerfolge der Bachelor-Braut-Brut erfreuen.

An der publikumswirksamen Vermarktung ihres Kindes führt für Möchtegern-Marilyn-Monroe Melanie Müller kein Weg vorbei. Die Regenbogenpresse meint sogar schon die ersten Worte des Müller-Mädchens oder -männleins im Mutterleib vernommen zu haben: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“



Von Christian Kunze