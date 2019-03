Mügeln

Noch thront er allein über Mügelns Dächern. Seit fast einer Woche ist der erste Storch zurück.

Laut Schornsteinfegermeister Hans-Jürgen Höhne ist es das Männchen: „Der zweite wird wohl in den nächsten Tagen wieder kommen, denn das Männchen kommt immer eine Woche früher und bereitet das Nest vor.“ Nun werde gewartet, dass seine Partnerin wieder einschwebe und die Brut beginnt.

Zu 99 Prozent, sagt Höhne, seien es die Tiere aus den Vorjahren. „Sie haben ja keine Ringe, aber so siegessicher, wie er sich dort niederlässt, wird es schon der Alte sein“, lacht er.

Mit der Rückkehr des Brutpaares beginnt auch wieder die Live-Übertragung aus dem Horst über die Internetseite des Heimatvereines Mogelin.

Web-Cam überträgt Bilder ab 1. April

Die Bilder flimmern bereits über den Bildschirm von Diplomingenieur Andreas Baumert in seinem Büro in Mügeln: „Mal sehen, ob er da ist. Der eine ist jetzt schon eine Woche hier und fängt schon an, ein bisschen zu bauen“, sagt er während er auf die Kamera zugreift, die bei ihm aufgeschaltet ist und von da aus die Bilder weiter sendet. „Es ist schon gewaltig, wer darauf alles zugreift.“

Ist keiner der Mügelner Störche am 1. April zu sehen, sind sie ausgeflogen oder suchen mit diesem Balancier-Trick oberhalb der Kamera nach etwas Privatsphäre. Quelle: Manuel Niemann

Damit die Storchenfreunde in diesem Jahr wieder auf den Nachwuchs im Nest spähen können, wurde die Technik erst kürzlich überholt: „Im Laufe der Zeit hatte es die Kabel losgerissen. Die haben wir alle wieder neu befestigt,“ erklärt Schornsteinfegermeister Höhne.

Am 1. April werde das Storchen-TV wieder für die Allgemeinheit zugeschaltet.

Von Manuel Niemann