Wermsdorf/Luppa

Mit einer genaueren Kennzeichnung von Gefahrenstellen soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer zwischen Wermsdorf und Luppa für Kurven und Rutschgefahr bei Nässe geschärft werden. Nach den jüngsten Unfällen auf dieser Strecke hat das Landratsamt Nordsachsen reagiert und die gesamte Beschilderung noch einmal überprüft. Eine Überprüfung des Straßenbelages soll dagegen nicht erfolgen.

Letzteres war von Betroffenen und Helfern ins Gespräch gebracht worden, nachdem sich innerhalb weniger Tage gleich mehrere Unfälle auf diesem Abschnitt ereignet hatten.

Der Fahrer dieses Peugeot wurde zum Glück nur leicht verletzt. Quelle: Frank Hörügel

So waren Ende Dezember erst der Fahrer eines Peugeots, dann ein Opel-Fahrer von der Straße abgekommen und auf dem angrenzenden Feld gelandet. Anfang Januar geriet ein VW-Fahrer, der von Wermsdorf in Richtung Luppa unterwegs war, mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam mit dem Heck im Straßengraben zum Stehen. Daraufhin war spekuliert worden, ob womöglich der Asphalt fehlerhaft sei und dadurch eine höhere Rutschgefahr bestehe.

„Nach Auswertung der Unfälle seitens der Polizei besteht kein räumlicher Zusammenhang zwischen den bedauerlichen Unfällen“, teilte Nordsachsens Baudezernent Dr. Eckhard Rexroth mit. Damit könne auch nicht von einem Unfallschwerpunkt gesprochen werden. Auf der Staatsstraße seien in den vergangenen Jahren poröse und rissige Stellen ausgebessert worden, um die Asphaltdecke wieder zu versiegeln. Der Ausbaubedarf der S 24 sei bekannt. Die Gesamtstrecke bis Torgau solle in den nächsten Jahren durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr ausgebaut werden, informierte Rexroth.

Ob nach den jüngsten Unfällen weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen festgelegt werden oder der Abschnitt anderweitig entschärft wird, steht noch nicht fest. „Bis zur endgültigen Klärung erfolgt eine sofortige Gefahrenbeschilderung“, so der Baudezernent.

Warnschild zwischen Wermsdorf und Luppa. Quelle: Jana Brechlin

Außerdem werde die bestehende Beschilderung noch einmal überprüft. Aktuell wurden im Auftrag des Landratsamtes vorhandene Verkehrsschilder so versetzt, dass die einzelnen Abschnitte noch besser gekennzeichnet sind. So gibt es aus Richtung Wermsdorf den Hinweis auf Schleuder- und Rutschgefahr bei Nässe 600 Meter vor der Kurve, zusätzlich zu einem Warnschild „Doppelkurve“ weitere hundert Meter zuvor. Die gleiche Beschilderung weist auch Fahrer aus Richtung Luppa auf den heiklen Abschnitt hin.

Von Jana Brechlin