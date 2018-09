Collm

Der Collm wird am Freitag Teil der Deutschen Waldtage – einer bundesweiten Aktion. Dazu wird es eine Live-Schaltung vom Fuße des Albertturms zur zeitgleich stattfindenden Aktion mit Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin geben. Mittlerweile steht der genaue Ablauf fest. Interessierte Hobbysportler und Waldbesucher haben demnach die Gelegenheit, sich ab 16 Uhr auf einem eigens eingerichteten Parcours zu betätigen.

Bundesministerin Julia Klöckner Quelle: dpa

Zu verdanken haben Sportfreunde aus der Region die Aktion Revierförster Uwe Lange. Er hatte vorgeschlagen, sich im Rahmen des Aktionsjahres „Waldgebiet des Jahres“ mit einer eigenen Veranstaltungen bei den Deutschen Waldtagen zu bewerben. Unter dem Motto „Wald bewegt“ laden Forstbetriebe und -Ämter gemeinsam mit Sportvereinen und Einrichtungen dazu ein. Für den Freitag auf dem Collm bekommt der Forstbezirk Leipzig Unterstützung vom Fitnesscenter Bardo, dem FSV Blau-Weiß Wermsdorf und dem Turnverein Wermsdorf. Gemeinsam wird ein Parcours vom Parkplatz Schlangenberg bis an den Albertturm gestaltet, auf dem Teilnehmer Kraft, Ausdauer und Balance testen können. „Das sind Übungen für jedermann und soll vor allem Spaß machen“, beschreibt Christiane Wolfram vom Forstbezirk. Von 16 bis 18 Uhr könne sich jeder auf der Strecke versuchen. Jeder Teilnehmer erhalte ein Terraband in seiner Schwierigkeitsstufe und sei eingeladen, sechs Station bis zum Gipfel zu bewältigen. Wer das anhand eines Stempelzettels oben vorweise, erhalte kostenlos ein Erfrischungsgetränk. Auf einer Leinwand am Albertturm seien währenddessen Berichte von den Deutschen Waldtagen bundesweit zu sehen. Außerdem finde auf dem Berg aller 30 Minuten ein kurzes Fitnessprogramm statt.

Schon am Freitagvormittag soll der Collm in den Fokus rücken, wenn von 10 bis 10.30 Uhr eine Live-Schaltung zur zentralen Veranstaltung mit Bundesministerin Klöckner in Berlin stattfindet. „Auch dazu laden wir alle interessierten Waldbesucher ein“, so Wolfram.

Von Jana Brechlin