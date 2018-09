Wermsdorf

Die erste Mitgliederversammlung des Deutschen Brackenclubs außerhalb des Sauerlandes findet ab Freitag in Wermsdorf statt. Der Hundezüchterverein, der mittlerweile deutschlandweit tätig ist, erwartet hier rund 100 Mitglieder, die in der Region an Schulungen wie einer Richterfortbildung im Schwarzwildgatter Seelitz oder einer Führung durch Schloss Hubertusburg teilnehmen und ist durch die Auszeichnung zum „Waldgebiet des Jahres“ auf Wermsdorf aufmerksam geworden.

Bereits morgen berät sich das Präsidium, am Sonnabend findet dann die Mitgliederversammlung statt, und am Sonntag soll auch die Öffentlichkeit Gelegenheit haben, sich einen Eindruck vom Deutschen Brackenclub und dem Programm hier zu verschaffen. „Für Besucher ist sicher die Hubertusmesse mit Sauerländer Halbmonden in der Schlosskapelle ein Höhepunkt“, blickt Andreas Padberg voraus. Der Leiter des Forstbezirkes Leipzig wird die Mitglieder in Wermsdorf begrüßen. Besagte Hubertusmesse beginnt um 11 Uhr. Für die jagdliche Musik sorgen 14 Bläser.

Sauerländer Halbmond Quelle: parforcehornmusik.de

Deren Instrumente – die Sauerländer Halbmonde – sind spezielle Hörner, die ihren Namen von der großen Halbkreisform haben. Typisch ist das Riemenzeug, das zwischen Anfang und Ende des Bogens gespannt wird und oft mit Wappen oder Initialen verziert ist. Gefertigt wird das Horn, das zur traditionellen Ausrüstung der Brackenjäger gehört, aus Kupfer und ist teilweise mit Messing beschlagen. Wie die Instrumente klingen, können Zuhörer am Sonntag in der Hubertusmesse verfolgen. Dort sollen fünf Stücke gespielt werden und am Schluss wird der Hubertusmarsch erklingen. Brackenjäger würden selber nicht von Jagdsignalen sprechen, sondern von „Hornrufen“, so Andreas Padberg.

Bereits um 9 Uhr findet am Sonntag vor Schloss Hubertusburg die Welpenspielstunde des Vereins statt. Dabei kann der Nachwuchs der Deutschen Bracke und der Westfälischen Dachsbracke bewundert werden. Typisch für Bracken ist die Solojagd, denn in der Meute werden die Tiere in der Regel nicht eingesetzt.

Von Jana Brechlin