Wermsdorf

Das hatten sich die Akteure erhofft: Mit der Auszeichnung des Wermsdorfer Waldes zum Waldgebiet des Jahres sollte auch überregional die Aufmerksamkeit auf die Region gerichtet werden. Beim Deutschen Brackenclub ist das gelungen, denn die Vereinigung von Züchtern für Deutsche Bracken und Westfälische Dachsbracken kommt in diesem Jahr extra für ihre Mitgliederversammlung nach Wermsdorf. „Es ist die erste Mitgliederversammlung des 1896 gegründeten Zuchtvereins außerhalb des Sauerlandes“, freut sich Forstbezirksleiter Andreas Padberg über das Interesse.

Wermsdorf als Jagdzentrum entwickeln

Diese Ortswahl wertet Padberg als Zeichen, dass man im Bemühen, gemeinsam mit Partnern Wermsdorf wieder zu einem jagdlichen Zentrum in Deutschland zu entwickeln, ein Stück weitergekommen ist. Immerhin ist der Wermsdorfer Wald bis heute durch die Parforcejagd der sächsischen Kurfürsten geprägt. Nicht nur, dass die jagdbegeisterten Wettiner deshalb das Alte Jagdschloss und später das Barockschloss Hubertusburg bauen ließen, um hier eine würdige Residenz zu haben. Auch die Wälder um Wermsdorf wurden extra in gut zu bejagende Karees aufgeteilt, was heute noch beim Blick auf das Wegenetz deutlich ist.

Die Deutschen Bracken und die Westfälischen Dachsbracken gelten als gelehrige und ausdauernde Jagdhunde, die zudem beliebte Familienhunde sind. Wenn am zweiten Septemberwochenende in Wermsdorf die Mitgliederversammlung der Züchtervereinung stattfindet, werden rund 100 Teilnehmer erwartet – sowie zahlreiche Hunde. Auftakt soll bereits am Freitag, dem 7. September, die Präsidiumssitzung im Seehotel Döllnitzsee sein, bevor am 8. September die Mitglieder zur Tagung im Schloss Hubertusburg eintreffen.

Hubertusmesse und Welpenspielstunde

Neben Beratungen stehen auch Ausflüge zur praktischen Arbeit im Schwarzwildgatter des Wermsdorfer Waldes, eine Fährtenschuhprüfung im Revier Horstsee sowie eine Richterfortbildung auf dem Programm. Außerdem sind für die Teilnehmer Führungen durch das Schloss Hubertusburg geplant. Interessierte Gäste können sich auf Sonntag, den 9. September freuen, wenn vor dem Schloss ein Welpenspieltag stattfindet, bei dem Züchter auch Fragen zur Rasse beantworten. Außerdem ist ab 11 Uhr eine Hubertusmesse in der Schlosskapelle mit dem Halbmondbläserkorps des Deutschen Brackenclubs geplant.

Von Jana Brechlin