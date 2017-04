Mügeln. Das Stadtzentrum von Mügeln ist seit Ostern im wahrsten Sinne des Wortes zum Schaufenster geworden. Einwohner und Besucher erfahren hier, welchen Hobbys sich die Mügelner in ihrer Freizeit widmen oder welche handwerklichen Fähigkeiten in ihnen schlummern. Die Schaufenstergalerie macht es möglich. Auf die Idee kam Angelika Pfeil vom gleichnamigen Modetreff in der Dr.-Friedrichs-Straße. Gemeinsam mit dem Bürger- und Heimatverein Altmügeln-Crellenhain, dem Mügelner Heimatverein „Mogelin“ und dem Schrebitzer Heimatverein wurde ein Konzept entwickelt und in die Tat umgesetzt.

„Die Schaufenstergalerie hat riesig eingeschlagen. Wir haben eine super Resonanz. Die Leute sind begeistert. Auf der Straße hört man sehr viel Zuspruch“, freut sich Angelika Pfeil. Selbst Händler, die vorher skeptisch waren und nichts von einer Beteiligung hielten, haben mittlerweile ihre Schaufenster zur Verfügung gestellt. „Somit konnten wir von ursprünglich 25 Schaufenstern nun insgesamt 39 nutzen“, sagt die Mügelnerin.

Zu den Ausstellern gehört auch Jürgen Keller, dessen Werke am Altmarkt zu sehen sind. Er hat gleich mehrere Hobbys, neben dem Flugmodellbau schwingt der 70-Jährige auch gern den Pinsel oder genauer gesagt, das Airbrush-Zubehör. Eine Auswahl an Porträts sowie Landschaftsbildern und weiteren Werken kann man im Schaufenster genauso in Augenschein nehmen wie seine zahlreichen selbst gebauten Flugmodelle.

Besonders über die Osterfeiertage seien die Menschen in die Stadt geströmt und nutzten dazu vielfach auch die Angebote des „Wilden Robert“, um nach Mügeln zu kommen. Gäste sowohl aus dem Oschatzer Raum, aber auch aus der Region Döbeln seien gesichtet worden.

Nächste Gelegenheiten, sich die Schaufenster in aller Ruhe anzusehen, bieten vor allem die bevorstehenden Feiertage wie der 1. Mai, Himmelfahrt und letztmalig Pfingsten. „Ich hoffe, dass das Wetter dann auch mitspielt. Wir freuen uns auf jeden Fall über viele Besucher.“ Nach den Feiertagen soll alles abgebaut und die Ausstellungsstücke und Exponate den Eigentümern zurückgegeben werden. „Ein Schaufensterbummel über die Feiertage lohnt sich also“, macht die Geschäftsfrau neugierig. Und außerhalb der Feiertage kann das Besichtigen der Schaufenster auch mit einem Einkaufsbummel verbinden werden.

Von Heinz Großnick