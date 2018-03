Die Kunst des schönen Schreibens in Oschatz

Nur noch selten wird sich in der Hektik des Alltags dafür Zeit genommen, ruhig und langsam zu schreiben. Bei der Kalligrafie ist jedoch genau das die Herausforderung. Denn hier gilt: „Wer zuletzt fertig ist, hat gewonnen“. Beim Kurs in der Robert-Härtwig-Schule in Oschatz gibt Frank Niemann wichtige Tipps zur Kalligrafie.