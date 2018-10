Oschatz

Der Wochenmarkt ist ein Fest für die Sinne: Köstlichkeiten für den Gaumen, floristische Vielfalt für die Augen, Gespräche zwischen Händlern und Kunden. Selbstverständlich kommt auch die Nase nicht zu kurz, im Gegenteil: Goldbrauner Broiler, frisch geschnittene Rosen oder Käse in allen Variationen schmeicheln dem Geruchssinn. An einem Stand jedoch wird er ganz besonders umschmeichelt: dem von Eva-Maria Kielau.

Wohltuende Düfte

Dort locken Lavendel, Flieder, Vanille und andere wohltuende Düfte in die Arme der 60-Jährigen. Kielau, beheimatet in Ostrau-Kiebitz, verkauft hier Kosmetik, Gesundheits- und Pflegeprodukte für jeden Geschmack und jedes kleinere Leiden. „Die Leute kommen zu mir, wenn sie Gelenk- oder Gliederschmerzen haben oder es in der Wade zieht“, sagt sie. Kielau ist zwar keine Apothekerin, hilft aber, wo sie kann. Besonders gefragt seien da die Salben und Cremes von Moor-Hippo sowie Alpenkräuter-Balsam. Fast genauso beliebt sind die handgefertigten Seifen, die sie feilbietet. Zwar nicht aus eigener Produktion, dafür aber eingekauft in Riesa und bei der Striegistaler Seifenmanufaktur Zimmermann in der Nähe von Nossen.

Seit 25 Jahre selbstständig

Infolge der Wende verlor Kielau damals ihren Job in einem Betrieb – und beschloss daraufhin, sich selbstständig zu machen. Seit 25 Jahren beginnt ihr Arbeitstag um 6 Uhr, dann geht es per Auto in alle möglichen Winkel der neuen Bundesländer. „Ich bin überall in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs“, sagt sie zugleich stolz, aber auch ein wenig gestresst. Über den Monat gesehen steht jeden Tag ein anderer Markt auf dem Programm. Mal ist es ein großer wie in Chemnitz, mal ein kleinerer wie der in Oschatz, wo sie jeden ersten Dienstag im Monat ist. Abends ist sie dann, je nach Entfernung, zwischen 15 und 18 Uhr zurück in ihrer Heimat Kiebitz. Kielau führt also ein Berufsleben auf der Straße – entweder im Auto oder hinter ihrem Stand.

Und dieser Beruf laufe „mal mehr und mal weniger gut“, sagt die Händlerin. Ähnliches würde man wohl auch von ihren Kollegen auf dem Markt hören. Die Kaufkraft, berichtet sie, habe in den vergangenen Jahren stark nachgelassen, „vor allem bei den Rentnern“. Sie und ihre Marktkollegen würden in erster Linie von älteren Menschen und jenen mit geringerem Einkommen leben, sagt sie. Jüngere ließen sich kaum noch blicken, höchstens in größeren Städten wie Chemnitz und Zwickau.

Selbstbewusstes Lächeln

In Kielaus Stimme schwingt bei diesen Worten eine gewisse Ernüchterung mit. Trotzdem ist die 60-Jährige gut gelaunt, gelegentlich lässt sie sogar ein selbstbewusstes Lächeln durchscheinen. Dasselbe Lächeln, mit dem sie auch ihre Stammkunden begrüßt, die immer schon wenige Minuten nach der Öffnung des Marktes vor ihrem Stand stehen. Man kennt sich eben. Von der Anonymität eines großen Supermarkts jedenfalls könnte man hier nicht weiter entfernt sein. Auf dem Wochenmarkt kommen die Menschen noch in direkten Kontakt – ob bei Gesprächen mit den Kunden oder einem Schwätzchen mit den Verkäufern des benachbarten Standes.

Freundlichkeit und gutes Auftreten

Was braucht man, um ein guter Marktverkäufer zu sein? Kielau denkt kurz nach. „Freundlichkeit und gutes Auftreten“, sagt sie dann selbstbewusst. Ganz so einfach ist es vielleicht nicht, man braucht wohl auch viel Durchhaltevermögen, Geduld und die Bereitschaft, früh bis sehr früh aufzustehen. Aber Kielau bringt das alles mit. Dann verschwindet sie wieder hinter ihrer wohlriechenden Auslage und wartet auf den nächsten Kunden. Der kommt mit Sicherheit. Denn diesen Düften kann man sich als Vorbeigehender einfach nicht entziehen.

Von Christian Neffe